Grèce: des milliers de touristes évacués en raison d'un incendie en Crète

Athènes, Grèce | AFP | jeudi 03/07/2025 - Les pompiers grecs luttaient contre les flammes jeudi dans le sud-est de l'île de Crète, qui ont entraîné l'évacuation par précaution de quelque 5.000 personnes, majoritairement des touristes, selon un représentant des hôteliers de la région.



Dans la Turquie voisine, deux incendies faisaient également rage dans la province touristique d'Izmir.



En Crète, l'une des principales destinations touristiques de Grèce, l'incendie qui s'est déclenché mercredi dans des broussailles a poussé les autorités à évacuer "3.000 touristes et 2.000 habitants dans la nuit de mercredi à jeudi", a assuré le président de l'Union des hôteliers de la région, Yorgos Tzarakis, à l'AFP.



"Six hôtels et de nombreuses chambres louées par des touristes ont été évacués" dans la région autour de la ville côtière de Iérapetra, selon lui.



"La plupart des touristes ont été transférés dans le nord de l'île", la plus grande de Grèce, a-t-il ajouté, joint par téléphone.



- Message d'urgence -



Jeudi après-midi, un autre feu s'est déclaré à une trentaine de kilomètres d'Athènes, près de Rafina, station balnéaire et port actif notamment pour les ferries à destination de certaines îles touristiques.



La route principale en direction d'Athènes a été bloquée à la circulation, et selon la chaîne de télévision publique ERT les autorités portuaires ont interdit à un ferry d'accoster.



"Un message d'urgence pour l'évacuation" des localités proches du feu a été envoyé sur les téléphones portables, a également indiqué sur ERT, Kostas Tsigas, un responsable des pompiers.



Dix avions ont été déployés pour lutter contre le feu, selon lui.



Dans la Turquie voisine, deux incendies ravagent les forêts depuis mercredi soir de part et d'autre de la ville d'Izmir, poussés par des vents changeants de plus de 85 km/h qui compliquent le travail des pompiers, selon les responsables locaux.



En Crète, selon M. TZarakis, les dommages sont importants dans la région de la ville de Iérapetra, et particulièrement à Agia Fotia, où "tout l'écosystème a été brûlé ainsi qu'une taverne en bord de mer".



Des renforts ont été envoyés d'Athènes pour aider les pompiers locaux dont la tâche est rendue difficile par l'intensité des vents qui soufflent sur la région.



Quelque 270 pompiers, 10 hélicoptères et des drones luttent contre les flammes, a précisé Vassilios Vathrakoyannis, porte-parole des pompiers.



- Fronts disparates -



"Il y a encore de nombreux fronts disparates, le feu brûle des broussailles et des cultures, le vent est très fort jusqu'à 9 Beaufort", selon ce porte-parole.



La lutte contre le feu est rendue particulièrement difficile par le terrain accidenté et aride dans cette partie de la plus grande île de Grèce.



Selon des médias, des maisons et des cultures, en particulier des serres, ont été endommagées dans cette région productrice de légumes et de fruits.



Outre l'agriculture, Iérapetra qui compte 23.000 d'habitants, est une station balnéaire. Comme sur le reste de l'île, la saison touristique bat son plein.



Le mois de juillet est chaque année "le plus chaud de l'été et le risque d'incendie est toujours très fort", a souligné le porte-parole des pompiers grecs.



La Grèce a jusqu'ici été épargnée par la vague de canicule qui frappe une partie de l'Europe, en particulier l'Espagne, le Portugal et la France.



Mais à partir de ce weekend, les températures vont de nouveau augmenter et atteindre jusqu'à 43°C dans certaines régions, selon les prévisions météorologiques de la chaîne ERT.



Le risque d'incendies reste lui aussi très élevé vendredi dans plusieurs régions de Grèce.



Située dans le sud-est de l'Europe sur la Méditerranée, la Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies chaque été, alimentés par des vents violents, la sécheresse et des températures élevées.



En 2024, la Grèce a connu son été le plus chaud.



Quelque 45.000 hectares avaient été brûlés, selon le WWF Grèce et l'Observatoire national d’Athènes.



Mais 2023 reste l'année la plus destructrice en terme de superficie brûlée avec près de 175.000 hectares partis en fumée et 20 morts.



Le pays avait alors été frappé par des vagues de canicule prolongée avec des températures atteignant 46°C localement.