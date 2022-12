Grave accident de la route à Toahotu

Toahotu le 23 décembre 2022 - Une collision frontale entre deux 4x4 a envoyé huit personnes, dont deux jeunes enfants, à l’hôpital. L’événement a eu lieu sur la route de ceinture à Toahotu vendredi matin, au PK 6.



Selon nos confrères de TNTV, un accident de la route s’est produit à Toahotu vers 5 heures vendredi matin. Deux véhicules, un SUV et un 4x4, sont entrés en collision, envoyant huit personnes à l’hôpital. Le tout-terrain, avec trois personnes à bord, s’est déporté sur la voie de gauche. Il a alors percuté frontalement une automobile et ses cinq passagers, dont trois enfants de 2, 3 et 12 ans.



Les deux plus jeunes seraient actuellement dans un état grave selon TNTV. L’opération de désincarcération a nécessité le renfort des pompiers de Teva I Uta et de Taravao ainsi que du SMUR. Toutes les victimes ont été transportées à l’hôpital de Taravao. Les blessés graves ont été évacués au CHPF.



Selon nos, informations, le pronostic vital des accidentés n’est pas engagé. Des analyses sanguines sont en cours pour déterminer si le chauffeur impliqué dans l’accident avait bu.