Golf : Thomas David domine les qualifications

Tahiti, le 7 mars 2022 - Les deux tours de qualification pour le championnat de Polynésie de golf, format “brut”, se sont joués le week-end dernier à Atimaono. Chez les hommes, le jeune espoir Thomas David a rendu la meilleure carte avec un total de 154. Il a devancé d'un coup un autre prodige, Tuaraina Tamata (155) et l'expérimenté Michel Cunéo (160) a terminé troisième de ces qualifications. Chez les dames, la championne en titre, Rarau Taerea-Pani, a été la plus performante.



Retour sur les greens pour les golfeurs du fenua. Ces derniers ont disputé samedi et dimanche, sur le parcours de Atimaono, les deux tours de qualification du championnat de Polynésie, format “brut”. Chez les messieurs, on retrouvait 35 inscrits, mais à l'issue du week-end, seuls les 16 meilleurs scores gagnent le droit de disputer les phases finales qui se tiendront à partir de ce samedi.



Et le meilleur score de ce premier week-end de compétition est à mettre à l'actif de Thomas David. Si son frère jumeau Dimitri, a exporté ses talents en métropole, Thomas a démontré qu'il n'a rien à lui envier. Le jeune espoir de Central a été le plus régulier en rendant deux cartes de 77 pour un total de 154. David a ainsi devancé d'un coup un autre prodige,



Du côté des dames, après une première journée compliquée, samedi, la championne de Polynésie en titre, Rarau Taerea-Pani, a signé le meilleur score du week-end, grâce notamment à une carte de 80 rendue dimanche. La jeune sociétaire de Fei-Pi a devancé Laina Faraire et Hortense Schwarz-Ah-Lo.



Rendez-vous donc ce samedi pour le début des phases finales qui se disputeront comme chaque année sous un format “match-play”. Retour sur les greens pour les golfeurs du fenua. Ces derniers ont disputé samedi et dimanche, sur le parcours de Atimaono, les deux tours de qualification du championnat de Polynésie, format “brut”. Chez les messieurs, on retrouvait 35 inscrits, mais à l'issue du week-end, seuls les 16 meilleurs scores gagnent le droit de disputer les phases finales qui se tiendront à partir de ce samedi.Et le meilleur score de ce premier week-end de compétition est à mettre à l'actif de Thomas David. Si son frère jumeau Dimitri, a exporté ses talents en métropole, Thomas a démontré qu'il n'a rien à lui envier. Le jeune espoir de Central a été le plus régulier en rendant deux cartes de 77 pour un total de 154. David a ainsi devancé d'un coup un autre prodige, Tuaraina Tamata (155), vice-champion de Polynésie en titre et vainqueur du Classic Central Golf la saison dernière. A cinq coups derrière les deux espoirs, l'expérimenté Michel Cunéo a décroché la troisième place de ces qualifications avec une carte de 160.Du côté des dames, après une première journée compliquée, samedi, la championne de Polynésie en titre, Rarau Taerea-Pani, a signé le meilleur score du week-end, grâce notamment à une carte de 80 rendue dimanche. La jeune sociétaire de Fei-Pi a devancé Laina Faraire et Hortense Schwarz-Ah-Lo.Rendez-vous donc ce samedi pour le début des phases finales qui se disputeront comme chaque année sous un format “match-play”.

>> Tous les résultats des qualifications











>> Tableau des match-play chez les dames





>> Tableau des match-play chez les messieurs



Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 7 Mars 2022 à 14:38 | Lu 99 fois