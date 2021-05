Golf : Des espoirs brillants au Classic Central Tahiti Infos

Ils étaient 125 golfeurs à avoir répondu présents pour le sixième Classic Central Tahiti Infos qui s'est joué samedi et dimanche sur le parcours de Atimaono. On retrouvait notamment dans le tableau masculin les surdoués de la petite balle blanche, comme Ari De Maeyer, 16 ans, et déjà double champion de Polynésie (2020 et 2021) et également ancien vainqueur du Classic (en 2019). Face à lui, son rival des deux dernières saisons, Dimitri David, 16 ans. Et le dernier espoir à surveiller de près était Tuaraina Tamata qui explose depuis le début de l'année, avec une victoire au tournoi de Atimaono en février et une place de finaliste du championnat de Polynésie en mars. Le casting de cette sixième édition était complété par trois joueurs professionnels : Matahiapo Wohler, vainqueur en 2015, et Cédric Boschat, victorieux en 2016, et Selevasio Kuliafatai-Vakamua.Mais ce sont bien les jeunes espoirs qui étaient les plus jambes ce week-end sur les greens de Atimaono. Tuaraina Tamata a notamment rendu, samedi à l'issue de la première journée de compétition, une carte dans le par (72). L'intéressé devançait alors de quatre coups Thomas David (76), frère jumeau de Dimitri. Et Félix Hitiura avec une carte de 78 occupait la troisième place. Ari De Maeyer et Dimiti David de leurs côtés avaient raté leur entame en rendant chacun une carte de 81. Michel Cuneo, quatrième, était également toujours dans le coup pour la victoire finale.Puis la deuxième journée de compétition a été la plus compliquée à négocier pour les golfeurs avec beaucoup de vent et des greens très roulants. Les scores ont donc été en baisse, dimanche. Tuaraina Tamata a ainsi rendu une carte de 80 pour un total de 152 sur les deux journées. En dépit de cette petite contre-performance, le jeune homme a réussi à conserver la tête et a inscrit pour la première fois son nom au palmarès du Classic Central Tahiti Infos. Tamata a donc devancé Félix Hitiura (155) qui a ravi la deuxième place de la compétition à Thomas David (156).Chez les pros c'est Cédric Boschat qui s'est imposé avec un score cumulé de 153. Selevasio Kuliafatai-Vakamua (154) et Matahiapo Wohler (155) se sont classés respectivement deuxième et troisième.Du côté des dames, c'est également une jeune espoir qui a dominé les débats. Raraua Taerea-Pani, 17 ans et sacrée championne de Polynésie en mars grâce à une carte cumulée de 169, s'est imposée avec cinq coups d'avance sur Hortense Scharz-Ah Lo, tenante du titre. Laina Faraire s'est de son côté troisième à neuf coups de l'adolescente.Les golfeurs ont désormais rendez-vous jeudi à Atimaono pour la conclusion du Classic Central Tahiti Infos avec le patsome, compétition à disputer par équipe de deux, et les différents concours (plus long drive et plus près du trou).