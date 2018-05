Golf - Tahiti Golf Open : " Un parcours très intéressant au niveau tactique "

Cette année encore, la fédération polynésienne de golf, présidée par Christian Lausan, a voulu que le Tahiti Golf Open se déroule dans le cadre magnifique du golf 18 trous de Moorea, à Temae. Pour cette 33e édition, une trentaine de golfeurs professionnels en provenance d’Australie, de Nouvelle Zélande et de Nouvelle Calédonie sont attendus pour une semaine golfique de rêve, du 21 au 25 mai 2018.



Dale Brandt-Richards sera de retour pour défendre son titre acquis en 2017. Au total, c’est plus d’une centaine de golfeurs qui fouleront la pelouse du Moorea Green Pearl Golf Course. Les amateurs pourront côtoyer les pros. L’événement est soutenu par le Pays qui voit dans le golf une niche touristique importante, avec 27 millions de pratiquants rien qu’aux Etats Unis. La difficulté technique du terrain offrira un beau suspens sportif.



Cette compétition internationale du circuit PGA est ouverte au public. Le but, pour la fédération, est également de faire connaître à l’international le golf de Moorea et son cadre unique en bord de lagon. Le Pro-Am Socredo débutera le lundi 21 mai au matin par un orero de bienvenue. L’Open International se déroulera ensuite sur quatre jours le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. La remise des prix se fera lors de la soirée de clôture prévue dans un hôtel de Papeete vendredi soir. SB