Golf : Michel Cunéo s'offre le titre de champion de Polynésie, Rarau Taerea-Pani signe un doublé

Tahiti, le 20 mars 2022 - Michel Cunéo a remporté, dimanche, la finale du championnat de Polynésie, format brut, en dominant le jeune espoir et favori Thomas David (4 up). Chez les dames, la tenante du titre, Rarau Taerea-Pani, a conservé son bien en prenant le meilleur sur Laina Faraire (3 up).



Toujours placé, mais jamais gagnant. Du moins jusqu'à ce week-end. Michel Cunéo a en effet surpris tout son monde, ce dimanche à Atimaono, en remportant la finale du championnat de Polynésie de golf, format brut. Le quinquagénaire a pris le meilleur sur le jeune espoir des green, Thomas David, en l'emportant par 4 up au 14e trou.



Michel Cunéo, qui a écarté en demi-finale le vice-champion en titre, Tamata Tuareina, n'a pas tardé à prendre les commandes de la finale en remportant coup sur coup les trous numéro 4 et 5 lui permettant de mener par 2 up. Si le quinquagénaire était dans la forme de sa vie au cours du week-end, il a pu compter également sur les excellents conseils de son caddy, Moana Li Fung Kuee. Thomas David de son côté, qui avait dominé les tours de qualification, a lui eu plus de mal à s'exprimer ce dimanche sur les green de Atimaono et n'a pas été en mesure de combler cet écart.



Et c’est sur la deuxième parti du parcours de Papara que Michel Cunéo a définitivement fait la différence. Au 10, puis au 12 il prenait un avantage de 3 up avant de conclure la partie au trou numéro 14 pour prendre un avantage de 4 up. La messe était dite pour Thomas David qui voyait donc Michel Cunéo décrocher son premier titre de champion de Polynésie.



Rarau Taerea-Pani confirme



Chez les dames, la logique a été respectée. La championne en titre, Rarau Taerea-Pani, a dominé en finale, dimanche, l'expérimentée Laina Faraire par 3 up. Taerea-Pani a conclu la partie au trou numéro 16 et s'affirme bien comme la nouvelle tête d'affiche du golf féminin polynésien.