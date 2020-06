Golf : Maguy Dury et Dimitri David confirment

Le par pour Dimitri David

Les petits prodiges du golf tahitien confirment. Dimanche, à l'issue de la deuxième et dernière journée des qualifications du championnat de Polynésie brut, Maguy Dury (17 ans), chez les dames et Dimitri David (15 ans) ont réussi à conserver leur première place acquise samedi lors du premier tour sur les greens de Papara.Chez les dames, le niveau de jeu est retombé dimanche. Les cinq golfeuses engagées ont en effet rendu leurs plus mauvaises cartes lors du deuxième tour. A l'image de Maguy Dury rendant une carte de 90 dimanche, contre 86 la veille. Derrière l'espoir de la petite balle blanche, à neuf coups, Rarau Taerea-Pani a conservé sa deuxième place. Moana Coutrot, pour sa part, s'est hissée sur la troisième marche, aux dépens d'Yvonne Wimer.A l’inverse, chez les hommes le niveau de jeu est monté d'un cran dimanche. Dimitri David en rendant une carte de 72, finit dans le par. En deuxième position, à un coup, on retrouve Ari De Maeyer (15 ans) qui a rendu une carte de 73 dimanche. Derrière les deux espoirs, à neuf coups on retrouve Hitiura Lionel, troisième.Ainsi chez les hommes, les 32 meilleurs scores ont été retenus pour disputer les phases éliminatoires du championnat de Polynésie qui débutent ce week-end sur le parcours de Atimaono, avant la finale qui se tiendra le 4 juillet. Pour les dames, les 16 meilleures cartes devaient être retenues, mais au vu de la faible participation de ces dernières, toutes conserveront leur place pour les phases éliminatoires.A noter que les phases éliminatoires se joueront sur le format de match-play (1 contre 1). Les confrontations se feront en fonction du classement des joueurs. Par exemple, Dimitri David, premier à l'issue des tours de qualifications, jouera contre Stéphane Granger, 32ème du classement.