

Golf - Les Tahitiennes échouent à quelques millimètres du titre

Tahiti, le 27 septembre 2026 - La première édition de la Pacific Golf Cup s’est achevée, dimanche, sur le parcours d'Atimaono. Au bout d’une journée intense, Vaimiti Tunoa et Rarau Taerea-Pani se sont inclinées en finale face aux Néo-Zélandaises alors qu’elles étaient à un putt de la victoire sur le dernier trou. Chez les tāne, les deux équipes du fenua ont échoué aux portes de la finale.



De longues minutes après la finale, Vaimiti Tunoa était toujours inconsolable malgré le soutien de sa coéquipière Rarau Taerea-Pani et de l’ensemble des spectateurs présents sur le parcours d'Atimaono. La Tahitienne est passée par toutes les émotions, ce dimanche, lors de la finale par équipes de la première édition de la Pacific Golf Cup.



Les Polynésiennes, qui s’étaient qualifiées la veille contre les Samoa en demi-finale, avaient réussi à prendre les commandes face aux Néo-zélandaises en fin de matinée en remportant le duel en “foursome”.



Il suffisait donc de gagner une des deux rencontres, l’après-midi, pour décrocher le sacre à domicile. Cependant, nos ‘aito sont tombées sur un os en la personne de Aroha Tito qui avait largement dominé les épreuves en individuel quelques jours plus tôt.



Si dans un premier temps Rarau Taerea-Pani a fait douter la championne en étant à égalité au bout du 11e trou, la Néo-Zélandaise a réalisé un numéro sur les quatre dernières manches afin de remettre les compteurs à zéro au classement.



Une balle de match ratée Tout reposait alors sur les épaules de Vaimiti Tunoa. Opposée à la numéro 2 de Aotearoa, la représentante du fenua semblait avoir fait le plus dur en prenant l’avantage au drapeau du 15. Après avoir manqué de peu le break sur le jeu suivant, elle s’est procurée une première balle de match au 17, mais la Néo-Zélandaise est parvenue à forcer un trou décisif.



Sous pression, la Tahitienne n’a pas tremblé avec une bonne entrée sur le green et s’est offert deux putts pour le titre. Cependant, sur son dernier coup de club, la balle a échoué à quelques millimètres du trou à la stupéfaction du public.



Il a donc fallu organiser un round de playoff afin de départager les deux équipes. Les Néo-Zélandaises ont opté pour un choix stratégique logique en changeant de joueuse pour ce tour en remettant Aroha Tito sur la piste. En face, le staff tahitien a décidé de laisser Vaimiti Tunoa en scène sur le 18, malgré son erreur.



Si elle n’a pas démérité, l'expérience de la joueuse de Aotearoa a fait la différence dans la manche décisive. Un coup dur pour les deux locales qui sont tout de même parvenues à relativiser : “On est contentes car au final on a emmené la Nouvelle-Zélande jusqu’en playoff. C’est une belle performance. Même si on a perdu, c’est déjà une victoire en soi. En face, elles étaient trois joueuses alors que nous étions deux donc ça a aussi pu jouer physiquement sur la fin. Au final, c’est que du positif et cela nous prépare bien pour les Jeux qui sont notre gros objectif”, insistent Vaimiti Tunoa et Rarau Taerea-Pani.



Trois podiums pour Tahiti en individuel Chez les tāne, Tahiti a réalisé un joli tir groupé en raflant trois des quatre premiers strapontins en individuel grâce à Taimana Hargous, Tuaraina Tamata et Thao Plazanet. Cependant, le titre est revenu aux mains du Néo-Zélandais Reid Hilton qui a été le seul homme à passer sous le par avec une carte de 215 (-1). Il faut également ajouter la troisième place de Vaiana Tehaamatai dans la catégorie féminine.



Le championnat par équipes a moins souri aux deux équipes polynésiennes qui ont échoué contre les Îles Cook et Aotearoa aux portes de la finale.



Deux autres rendez-vous sont prévus d’ici la fin de l’année avec les interclubs, dès la semaine prochaine, ainsi que la suite du championnat.







Résultats Par équipes



𝗗𝗔𝗠𝗘𝗦

1re 𝗔𝗢𝗧𝗘𝗔𝗥𝗢𝗔 2e 𝗧𝗔𝗛𝗜𝗧𝗜 3e 𝗦𝗔𝗠𝗢𝗔

𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦

1er 𝗔𝗢𝗧𝗘𝗔𝗥𝗢𝗔 2e 𝗖𝗢𝗢𝗞 𝗜𝗦𝗟𝗔𝗡𝗗𝗦 3e 𝗧𝗔𝗛𝗜𝗧𝗜

Individuel



𝗣𝗢𝗗𝗜𝗨𝗠 𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘𝗦

1er 𝗥𝗲𝗶𝗱 𝗛𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻 – 215 (-1)

2e 𝗧𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗴𝗼𝘂𝘀 – 217 (+1)

3e 𝗧𝘂𝗮𝗿𝗮𝗶𝗻𝗮 𝗧𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 – 217 (+1)

4e 𝗧𝗵𝗮𝗼 𝗣𝗹𝗮𝘇𝗮𝗻𝗲𝘁 – 217 (+1)



𝗣𝗢𝗗𝗜𝗨𝗠 𝗗𝗔𝗠𝗘𝗦

1re 𝗔𝗿𝗼𝗵𝗮 𝗧𝗶𝘁𝗼 – 232 (+16)

2e 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝗽𝘂 – 239 (+23)

3e 𝗩𝗮𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗧𝗲𝗵𝗮𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮𝗶 – 240 (+24)

4e 𝗩𝗮𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗧𝘂𝗻𝗼𝗮 – 240 (+24)





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 27 Septembre 2026 à 18:58 | Lu 269 fois



