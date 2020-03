Gilles Yau condamné à quatre ans ferme pour agression sexuelle sur mineure

Tahiti, le 10 mars 2020 - Le président de la Fédération générale du commerce (FGC) et patron d’Agritech, Gilles Yau, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Papeete pour “agression sexuelle sur mineure”. Il a écopé d’une peine de cinq ans de prison dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant 24 mois. Son avocat a d’ores et déjà annoncé qu’il allait faire appel de cette condamnation.



Le procès pour “agression sexuelle sur mineure” du président de la Fédération générale du commerce (FGC) et patron d’Agritech, également ancien président de la CCISM de 2009 à 2011, Gilles Yau, s’est tenu mardi à huis clos total devant le tribunal correctionnel de Papeete.



Il était reproché à Gilles Yau d’avoir eu une relation sexuelle non consentie avec une adolescente de 15 ans. Les faits avaient eu lieu en juillet 2013 à la suite d’une séance de photographies dénudées réalisée avec cette dernière.



Au terme de plus de deux heures de débats mardi, le tribunal correctionnel a condamné Gilles Yau à la peine non aménageable de cinq ans de prison dont un an de sursis et mise à l’épreuve de 24 mois. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire des mesures de mise à l’épreuve. A partir d’aujourd’hui, et malgré le fait qu’il fasse appel, Gilles Yau devra donc se faire soigner et indemniser la victime à hauteur d’un million de Fcfp. Le patron d’Agritech, désormais inscrit au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), a également l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, d’exercer la profession de photographe ou d’exercer une profession en rapport avec des mineurs.