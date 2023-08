Gervais Auméran et Allgower Maruae fêtés pour leur retour

Tahiti, le 22 août 2023 - Sacrés champions du monde de parava'a aux Samoa la semaine passée, Gervais Auméran et Allgower Maruae ont été fêtés ce lundi par la fédération Te Niu o te huma et sa présidente Henriette Kamia. D'excellents résultats pour les 'aito qui pourraient bien leur ouvrir d'autres opportunités.



"On n'a pas pu envoyer beaucoup de monde mais on a misé sur les meilleurs et ils sont revenus avec deux médailles”, a déclaré ce lundi la présidente de la fédération Te Niu o te huma, Henriette Kamia. Cette dernière rendait ainsi un hommage appuyé à Gervais Auméran et Allgower Maruae tous les deux sacrés champions du monde de parava'a aux Samoa la semaine dernière. Le premier a été sacré dans la catégorie des “VL3” et le second en “VL4”. La ministre des Sports, Nahema Temarii, et la président du Comité olympique de Polynésie française, Louis Provost, étaient également présents à la permanence de la fédération pour saluer le retour des 'aito. Un accueil qui a évidemment touché les deux rameurs pas habitués à toute cette lumière.



Ces titres aux championnats du monde de va'a marathon viennent ainsi récompenser le travail fourni par Allgower Maruae, qui s'entraine au club de Ihilani Hoe à Pirae, et son partenaire Gervais Auméran, originaire, lui, de Tubuai. “Dans mon île ce n'est pas facile de se motiver tous les jours pour s'entrainer. Mais je peux compter sur le soutien de ma famille qui me pousse”, indique Gervais Auméran, vainqueur également en juin dernier du Te 'Aito dans la catégorie handisport. “Mon fils, quand j'ai gagné le Te 'Aito, m'a dit qu'il voulait que je gagne aussi les championnats du monde. Ça m'a redonné de la motivation et j'ai réussi à gagner la course aux Samoa”, ajoute le rameur des Australes.



Une ouverture pour les Jeux paralympiques ?



Deux médailles d'or qui ont d'autant plus de valeur après les nombreuses déconvenues rencontrées par la délégation tahitienne lors de ces Mondiaux. “Avant de prendre le départ de ma course j'ai forcément pensé à tous les problèmes de matériel et les réclamations déposés contre les rameurs tahitiens. Moi ça m'a motivé encore plus. Au fond de moi je me disais que j'allais leur montrer que nous, les Tahitiens, on était bien présents”, ironise Gervais Auméran.



Allgower Maruae de son côté n'est pas passé loin d'une déconvenue, après avoir découvert une heure avant le départ de sa course un défaut sur son va'a. “Le jour de la course on a pu tester pendant une heure nos pirogues et là je vois que le iato ne tient pas. Je change de pirogue et avec le va'a qu'on m'a attribué ensuite je gagne la course”, se souvient le 'aito de Ihilani.



En s'imposant lors de ces championnats du monde, Gervais Auméran et Allgower Maruae se sont ouverts certainement d'autres portes. Comme, par exemple, les Jeux paralympiques où le va'a et des épreuves de vitesse ont fait leur entrée à Tokyo en 2021. “Si on a les fonds nécessaires on essayera de les envoyer pour les sélectives en France en début d'année prochaine. Après, pour être présent dès les Jeux de Paris en 2024 ça me parait compliqué sauf s’il y a une grosse performance de Gervais ou d’Allgower”, a confié le directeur technique de la fédération polynésienne de sports adaptés et handisport, Alain Barrere.



Allgower Maruae a déjà eu l'occasion de prendre part en 2019 aux championnats du monde de paracanoe. “C'est du sprint et c'est un tout autre monde”, explique le rameur. “Mais si on a le soutien de la fédération handisport on se préparera pour être plus performants”. Mais avant une petite pause s'impose pour les deux champions du monde avant de repartir de plus belle.

