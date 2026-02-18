

Gerry Picard : “réveiller” Taiarapu-Est

Tahiti, le 2 mars 2026 – Gerry Picard, adjoint d’éducation, aussi connu sous son nom d’artiste Bizou d’amour, revient sur le devant de la scène politique dans le cadre des élections municipales. Avec ses colistiers de No ‘oe Taiarapu-Est, le candidat à la personnalité atypique assumée “se lève” pour susciter “un éveil de conscience” en mettant l’accent sur la jeunesse et le dynamisme local.





Marié et père de trois enfants, Gerry Picard, 55 ans, est adjoint d’éducation à l’internat du lycée polyvalent de Taravao depuis 30 ans. Il est connu sous le nom d’artiste Bizou d’amour en tant que chanteur, musicien, auteur, compositeur et interprète. Une personnalité atypique qui ne l’a pas empêché de s’engager en politique par le passé. Sous la mandature de Sylve Perry à Taiarapu-Est, de 2001 à 2008, il a siégé en tant que conseiller municipal issu des rangs des “Jeunes orange”. Il s’est ensuite lancé en 2004 aux côtés de Nicole Bouteau pour les élections territoriales, en 2008 sur une liste à Afaahiti-Taravao et en 2014 sur une liste à Mataiea.

​La parole aux jeunes

Pour ces élections municipales de 2026, il revient sur le devant de la scène sans étiquette politique et pour la première fois comme tête de liste avec No ‘oe Taiarapu-Est (Pour toi, Taiarapu-Est), référence à l’une de ses chansons en faveur du développement durable. “Je remercie ces 33 personnes qui me soutiennent. Ce n’est pas de la politique politicienne. Je veux susciter un éveil de conscience : aux jeunes, je dis de se lever et de dire ce qu’ils pensent. Ce n’est pas un discours qui gagne : je suis dans le discours du vrai et grâce à eux, j’ai un dossard. On me prend peut-être pour un fou-fou, mais on va chercher la gagne, en toute humilité. On sait que ça va être difficile, mais on est motivé”, confie Gerry Picard.



Il souhaitait initialement soutenir un jeune candidat à sa place, mais ce projet ne s’est pas concrétisé. Gerry Picard s’est donc résolu à “foncer” en misant sur “des hommes et des femmes issus de la société civile”. Il a confié la communication à des jeunes recrues de l’équipe âgées d’une vingtaine d’années, dont Moevai Tauira, quatrième de liste à Afaahiti-Taravao, et Rahuiarii Parker, deuxième de liste à Pueu. Dans les communes associées, il s’appuie à Tautira sur Laurent Moreau, instituteur de 51 ans, à Pueu sur Édith Mataoa, femme au foyer de 61 ans, et à Faaone sur Anie Faua, horticultrice de 72 ans, en tant que têtes de liste.



​Cinq axes

“Il est temps de nous unir, il est temps de dire la vérité, il est temps de distribuer équitablement, il est temps d’agir”. Gerry Picard a l’habitude de partager son point de vue en musique et ces paroles, tirées de sa chanson E Tau, résument sa motivation et celle de son équipe. La liste No ‘oe Taiarapu-Est articule son programme autour de cinq axes, en commençant par l’éducation et la jeunesse. La création d’un complexe polyvalent à Taravao figure en tête des priorités, ainsi que la rénovation des infrastructures sportives existantes. L’animation et la mobilisation de la commune est un autre sujet qui préoccupe le candidat : “Aujourd’hui, les élèves terminent l’école plus tôt. Dans les familles qui ont les moyens, les enfants sont encadrés, mais une grande partie sont livrés à eux-mêmes. Avec des associations, on veut proposer des structures pour les prendre en charge dans la culture, le sport, etc.”



S’agissant de la sécurité, de la santé et de la qualité de vie, la liste défend une “accélération de la mise aux normes pour l’eau potable dans tous les foyers”, tout en interrogeant la possibilité de maintenir un réseau non-désinfecté pour les usages non-alimentaires. Outre la lutte “déterminée et coordonnée” contre les drogues et un “programme d’entretien régulier” des voies publiques, le groupe propose “d’expérimenter une navette communale” pour faciliter l’accès aux soins, aux services et aux commerces pour les séniors.



En matière de développement économique et d’aménagement, No ‘oe Taiarapu-Est souhaite renforcer l’attractivité de la commune pour tendre vers davantage d’emplois locaux. “On est dans une commune agricole et on n’a pas de marché. On veut le redynamiser en motivant les vendeurs à se réunir sur place”, développe Gerry Picard. “Le marché existe, mais il n’est pas signalé. Pareil pour le centre Teaputa, où on aimerait mettre en place un point d’information touristique pour orienter les visiteurs. Il y a des sites à valoriser dans les quatre communes associées”, ajoute son colistier, Teamo Tehaamoana. Une approche qui s’inscrit dans le cadre du projet culturel et touristique porté par la liste, dans lequel figure également une “étude pour la mise en place d’un musée communal”.



La cause animale n’est pas oubliée. “On mettra en place un petit chenil communal pour qu’il y ait moins de chiens errants, mais il faut aussi responsabiliser les personnes à s’occuper de leurs animaux à la maison”, estime Gerry Picard, qui souhaite lancer des campagnes de sensibilisation au bien-être animal dès l’école primaire.



No ‘oe Taiarapu-Est tient une réunion publique ce mercredi à Faaone et vendredi prochain à Taravao, tandis que d’autres rencontres doivent être programmées à Pueu et Tautira.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 2 Mars 2026 à 16:57 | Lu 206 fois



