Géros président “de tous les représentants”

Tahiti, le 11 mai 2023 - Sans surprise, le numéro deux du Tavini, Antony Géros, a été élu jeudi président de l'assemblée de la Polynésie française. Le maire de Paea a bénéficié des 41 voix du Tavini et du A Here ia Porinetia. Le Tapura s'est abstenu.



C'est Oscar Temaru qui a présidé jeudi matin la toute première "réunion de plein droit" de la mandature 2023-2028 à l'assemblée de la Polynésie française. Doyen d'âge des représentants avant l'élection du nouveau président de l'assemblée, le leader indépendantiste n'a pas boudé son plaisir d'accueillir les 38 élus de la nouvelle majorité Tavini. Une majorité particulièrement renouvelée, puisque seuls cinq élus indépendantistes de la mandature précédente siégeaient jeudi dans les rangs bleu ciel. Devant une salle comble des amis, familles et militants du parti souverainiste, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hémicycle, en présence du président du Congrès calédonien Roch Wamytan, du haut-commissaire et de l'ensemble des autorités du Pays et de l'État au fenua, les représentants ont procédé, comme il se doit, à l'élection de leur président pour les cinq années de la mandature.



Après une prière de l'élu Tavini de Moorea, Mitema Tapati, un chant de Duro Raapoto sur la "liberté" – "Tiamara'a" – pour ouvrir la séance, une seule candidature a été déposée. Sans surprise, le nom du numéro deux du Tavini et maire de Paea, Antony Géros, a été proposé par le jeune représentant et député, Tematai Le Gayic. "Cette élection s'inscrivant dans la continuité des élections d'il y a quinze jours, nous ne présenterons pas de candidat contre monsieur Géros", a sobrement indiqué un Édouard Fritch siégeant désormais dans les rangs de l'opposition. Le vote à bulletins secrets n'a finalement réservé qu'une seule petite surprise. Les élus du Tapura se sont abstenus, quand ceux du A Here ia Porinetia ont voté en faveur du candidat unique. De sorte qu'Antony Géros a été élu avec 41 voix pour et 16 abstentions.

“Planter, planter, planter…”



C'est pour ne pas “oublier son histoire” que le nouveau président de l'assemblée a souhaité retracer brièvement celle du Tavini dans son discours. Rappelant qu'Oscar Temaru avait ouvert la voie à la représentation du parti bleu ciel à l'assemblée territoriale 37 ans plus tôt, Antony Géros a dénoncé l'interventionnisme de l'État pour modifier le mode de scrutin et s'éviter un nouveau Taui après celui de 2004. L'État, encore, qui a pesé sur la politique locale pendant la période 2004-2011 et favorisé ainsi l'instabilité. L'État, enfin, qui a modifié la loi organique en 2011 pour instaurer la prime majoritaire barrant théoriquement l'accès du pouvoir au Tavini. “Nous avons patienté. Nous avons marché pendant 10 ans, malgré que nous étions une petite tâche bleue. Nous avons vu nos adversaires se diviser”, a égrené Antony Géros. Celà jusqu'aux territoriales de 2023 lors desquelles, toujours selon Antony Géros, “le Tavini a su incarner mieux que quiconque le changement tant attendu”.



Saluant la “jeunesse de notre pays” incarnée par la jeune garde du Tavini à Tarahoi. Félicitant ses “adversaires et amis de longue date” pour leur élection dans la minorité… Le numéro deux du parti indépendantiste a conclu son discours en indiquant qu'il quittait désormais son costume “politique” pour ne plus désormais revêtir que les habits de la neutralité seyant à sa fonction au perchoir. “Je ne serai pas le président des seuls représentants Tavini. Je serai le président de tous les représentants.” Le mot de la fin sera néanmoins un hommage au leader du parti. “Chers amis, il nous appartient de retrousser nos manches et de nous mettre au travail. Planter, planter, planter…”



A Here intégré



La seule anicroche de la journée aura opposé le Tapura et le Tavini sur l'élection des membres du bureau de l'assemblée. En effet, le mode de désignation des représentants candidats pour assumer ces fonctions est celui d'une représentation proportionnelle par “groupes” présents à l'assemblée. Or le A Here ia Porinetia n'ayant que trois élus, il ne peut constituer légalement un groupe politique à Tarahoi. Pour “partager” les responsabilités, le Tavini a donc choisi d'intégrer l'élue A Here, Nicole Sanquer, à ses sept candidats. Édouard Fritch a d'abord taquiné le président de l'assemblée sur ce choix. Mais Lana Tetuanui a ensuite embrayé, bien plus vindicative, pour promettre un recours au tribunal administratif contre cette “interprétation du règlement intérieur de l'assemblée”. Huées par le public massé à l'extérieur de l'hémicycle pour assister à la retransmission de la séance … Le Tapura ne perd rien dans l'opération, mais voulait visiblement saisir l'opportunité d'attaquer de concert Tavini et A Here.



Pour autant, le vote a finalement eu lieu à la quasi-unanimité : 55 voix “pour” sur 57. Les trois vice-présidents sont dans l'ordre : Ueva Hamblin, Bruno Florès et donc Nicole Sanquer. Les trois secrétaires sont Odette Homai, Teura Iriti et Tepuaraurii Teriitahi. Et les trois questeurs sont Vincent Maono, Allen Salmon et Marielle Kohumoetini. Côté groupes politiques, c'est bien Oscar Temaru qui présidera celui du Tavini et Édouard Fritch celui du Tapura.



Voilà pour l'échauffement. Les élus reviennent dès ce vendredi matin à 9 heures à Tarahoi. Moetai Brotherson y présentera sa candidature à la présidence du Pays.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 11 Mai 2023 à 20:09 | Lu 534 fois