Géros inscrit 968 millions pour son nouveau bâtiment de l'APF

Tahiti, le 19 juin 2025 – L'assemblée de Polynésie a clôturé l'année 2024 avec un excédent de 327,6 millions de francs venant ainsi gonfler le solde disponible à 1,2 milliard de francs. Un joli matelas dont dispose Antony Géros qui en profite pour inscrire 968 millions de francs afin d'entamer les travaux du futur bâtiment destiné à accueillir les élus et leurs collaborateurs. Envisagé au départ en face de la présidence, il sera finalement implanté un peu plus loin, à la place de l'imprimerie officielle.



C'est l'heure des comptes à Tarahoi. Ce jeudi, les élus de la commission de l'Économie nouvellement présidée par Tematai Le Gayic examinaient les comptes administratifs du Pays pour l'année 2024, mais aussi ceux de l'assemblée. C'est ainsi que le résultat de clôture de la section de fonctionnement inscrit un excédent de 327,6 millions de francs portant ainsi à 1,2 milliard de francs le solde dont dispose l'institution au 31 décembre 2024. Une somme rondelette dont 968 millions seront destinés à financer les travaux du futur bâtiment souhaité par Antony Géros pour y loger les élus et leurs collaborateurs.



C'est lors de son discours d'ouverture de la session budgétaire en septembre 2023 que le locataire du perchoir l'avait annoncé. Souhaitant redonner à l'emplacement actuel de l'assemblée “son véritable cachet” et sa “solennité originelle en l'alignant avec le caractère hautement historique et culturel de Tarahoi”, Antony Géros informait les 57 élus qu'il allait lancer “deux projets immobiliers”.



Tarahoi, “lieu d’activité rayonnant”



Le premier pour construire un nouveau bâtiment “en haut de l'avenue Pouvanaa a Oopa, juste en face de la présidence, destiné à déplacer la majeure partie de l'activité administrative collaborative de Tarahoi”. Sauf que Moetai Brotherson n'était pas vraiment emballé par l'idée. Aujourd'hui, près de deux ans après, le président de l'assemblée a donc réussi à trouver un autre terrain pour construire son nouveau bâtiment. Un terrain qui appartient aussi au Pays et qui, selon nos informations, serait situé dans la même zone, rue des Poilus tahitiens, là où se trouve actuellement le service de l'imprimerie officielle. Autre petit changement, ce bâtiment ne sera plus seulement destiné aux collaborateurs comme c'était prévu au départ mais il accueillera également leurs élus. Plus logique puisqu'ils sont censés travailler de concert.



Alors quid du site actuel de Tarahoi ? Il sera rénové complètement “afin de l’agrandir significativement, de le moderniser pour en faire un lieu d’activité rayonnant, permettant de rendre l’édifice parlementaire capable notamment d’accueillir des événements publics de dimension régionale et internationale, à l’exemple des ‘conventions centers’, dans le respect architectural de l’esprit des lieux”. C'est en tout cas le second projet qu'avait évoqué Antony Géros lors de ce discours solennel en 2023, rappelant avoir initié la construction de l'immeuble administratif de Tetuna'e situé de l'autre côté de la rue lorsqu'il présidait l'assemblée en 2004.