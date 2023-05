Géros en patron à Paea

Tahiti, le 30 avril 2023 – En tête avec 20 points d'avance à l'issue premier tour, la liste Tavini menée par le tavana de Paea Antony Géros confirme son emprise sur la commune. Le Tavini l'emporte au second tour avec 21,5 points et près de 1400 voix sur le Tapura menée par sa rivale aux municipales Tepuaraurii Teriitahi. Le A here ia Porinetia progresse également de 4 points entre les deux tours.