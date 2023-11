Gener'action Pacifique : “Le sport pour plus de synergie entre les pays”

Tahiti, le 21 novembre 2023 – Suite à la réunion des ministres du Sport du Pacifique lors du Pacific Sports Ministers Meeting”, le 19 novembre dernier aux îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française se sont engagés dans un projet commun, “Gener'action Pacifique”. L'objectif étant de développer une nouvelle dynamique entre ces pays, autour du sport.



Dans le cadre des 17e Jeux du Pacifique, et suite à la réunion entre les différents ministres du Sport, représentant la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, ces derniers se sont entendus sur la mise en place du projet “Gener'action Pacifique”. Un événement sportif d'envergure, qui devrait être organisé tous les deux ans en alternance entre les différents pays par un comité organisateur créé à cet effet et qui a pour objectif de réunir la jeunesse de ces trois pays autour du sport. En outre, ce projet devrait permettre aux institutions de chaque pays d'échanger et pouvoir collaborer sur des sujets tels que la gestion des infrastructures sportives et de jeunesse, le droit applicable et les engagements sur la scène régionale et internationale. La première édition est actuellement prévue pour avril 2024, en Nouvelle-Calédonie, et devrait s'articuler autour du va'a, du volley-ball et du rugby à sept.

