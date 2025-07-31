

Gaza: l'ONU dénonce une horreur "sans fin", Israël intensifie ses opérations

Gaza, Territoires palestiniens | AFP | jeudi 28/08/2025 - Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a dénoncé jeudi "un catalogue sans fin d'horreurs" à Gaza, où la Défense civile a fait état d'au moins 40 personnes tuées par l'armée israélienne depuis l'aube.



"Gaza est jonchée de décombres, jonchée de corps, et jonchée d'exemples de ce qui pourrait constituer de graves violations du droit international", a déclaré le chef de l’ONU, près de 700 jours après le début de la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.



Dans le territoire palestinien assiégé, dévasté et en proie à la famine selon l'ONU, l'exode des habitants du nord, où l'armée israélienne intensifie son offensive, se poursuit.



Des dizaines d'entre eux se dirigeaient vers le sud sur la route côtière, sur des charrettes tirées par des ânes, des véhicules endommagés surchargés de sacs, ou même à pied, a constaté un photographe de l'AFP près de Nousseirat (centre).



Pour beaucoup, c'est un énième déplacement, les Nations unies estimant que la quasi-totalité des plus de deux millions de Gazaouis a déjà dû quitter son logement au moins une fois en près de deux ans, en raison des combats et bombardements.



Malgré des pressions grandissantes, tant à l'international qu'au sein de la société israélienne, pour mettre un terme à la guerre, l'armée a déclaré jeudi que ses soldats "poursuiv(ai)ent leurs opérations" dans tout le territoire.



Elle a précisé opérer à Khan Younès (sud) et dans le nord.



- "Où aller?" -



La Défense civile a fait état de 40 morts "à la suite des bombardements israéliens continus depuis le lever du jour."



Interrogée, l'armée a, comme elle le fait d'habitude, dit ne pas être en mesure de commenter sans coordonnées précises des évènements rapportés.



Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations des différentes parties.



"Des quadricoptères ont survolé nos têtes de 01h00 à 08h00. Il y a eu des explosions toute la nuit", a témoigné auprès de l'AFP Aya Daher, depuis la ville de Gaza, affirmant avoir été blessée avec son mari et un fils.



"Où pouvons nous aller?", interroge cette mère de famille, le bras en écharpe, assise devant un hôpital où elle espère pouvoir se réfugier avec ses enfants.



Les autorités israéliennes assurent avoir pris des mesures pour faciliter "le passage en toute sécurité des habitants vers le sud pour leur protection".



L'armée a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était "inévitable", au vu de la décision prise par Israël de prendre le contrôle de cette localité, la plus grande du territoire, considérée comme un des derniers bastions du Hamas.



Mais de nombreux acteurs humanitaires jugent ce projet irréaliste et dangereux.



L'ONU estime à près d'un million de personnes la population actuelle du gouvernorat qui comprend Gaza-ville et ses environs.



Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, une figure d'extrême droite, a de son côté appelé jeudi le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, à lancer l'annexion de la bande de Gaza si le Hamas continuait de refuser de déposer les armes.



Le mouvement islamiste a fustigé "un soutien ouvert à la politique de déplacement forcé et de nettoyage ethnique" du peuple palestinien.



- "Point de rupture" -



A l'issue d'une visite sur place, la directrice du Programme alimentaire mondial (PAM), Cindy McCain, a déclaré que la bande de Gaza était arrivée à un "point de rupture."



Après avoir bloqué en mars toute aide humanitaire, Israël y a réautorisé progressivement son entrée depuis mai, mais à une échelle jugée largement insuffisante par l'ONU et les ONG.



Des experts des droits humains de l'ONU ont pour leur part fait état jeudi d'informations sur des "disparitions forcées" de plusieurs personnes, dont un enfant, sur des sites de distribution d'aide à Rafah (sud).



La Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Israël et les Etats-Unis, qui gère ces sites, a objecté qu'il n'y avait "aucune preuve de disparitions forcées" dans ses centres.



L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP reposant sur des données officielles.



Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent retenues dans la bande de Gaza dont au moins 27 sont mortes selon l'armée.



L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 62.966 morts dans ce territoire palestinien, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.

le Jeudi 28 Août 2025 à 22:12 | Lu 234 fois





