

Gaza: cinq journalistes tués dans des frappes israéliennes sur un hôpital

Gaza, Territoires palestiniens | AFP | lundi 25/08/2025 - Cinq journalistes, dont certains collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, ont été tués lundi dans des frappes israéliennes sur un hôpital de la bande de Gaza ayant fait au total 20 morts, a annoncé la Défense civile dans le territoire palestinien ravagé par la guerre.



La chaîne qatarie Al Jazeera, les agences de presse canado-britannique Reuters et américaine Associated Press ont chacune déploré la mort d'un collaborateur dans les frappes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès (sud), exprimant choc et tristesse.



L'armée israélienne a reconnu avoir mené "une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser" et annoncé une "enquête". Elle a dit regretter "tout dommage causé à des personnes non impliquées" et affirmé qu'elle "ne ciblait pas les journalistes en tant que tels".



Des images de l'AFP prises immédiatement après les raids montrent de la fumée couvrant l'air et des débris à l'extérieur de l'hôpital. Des Palestiniens se précipitent pour aider les victimes, transportant des corps ensanglantés dans le complexe médical.



Un corps est montré suspendu au dernier étage du bâtiment, tandis qu'un homme hurle en contrebas. Une femme en blouse blanche blessée est transportée à l'intérieur de l'hôpital sur une civière, la jambe bandée et les vêtements couverts de sang.



Reuters a indiqué qu'au moment de la première frappe, son collaborateur était en train de diffuser de l'hôpital un flux vidéo en direct, qui a été coupé brusquement.



Plus tard dans la journée, une foule a porté les corps de certains des journalistes tués. Ils étaient enveloppés dans des linceuls blancs avec leurs gilets pare-balles placés au-dessus.



Selon le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, environ 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.



- "Pratique abjecte" -



L'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a exigé des "explications immédiates" des autorités israéliennes, se disant "scandalisée".



La FPA, qui représente les journalistes couvrant Israël et les Territoires palestiniens pour les médias étrangers, a appelé Israël "à abandonner une fois pour toutes sa pratique abjecte consistant à prendre des journalistes pour cible".



D'après le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, 20 personnes dont "cinq journalistes et un membre de la Défense civile" ont été tués dans les frappes sur l'hôpital Nasser.



L'établissement a été visé à deux reprises, d'abord par un drone explosif, puis par un bombardement aérien alors que les blessés étaient évacués, a ajouté M. Bassal.



Selon la Défense civile, 13 autres personnes ont péri ailleurs dans le territoire palestinien, où Israël mène quotidiennement des bombardements meurtriers dans le cadre de son offensive dévastatrice menée en représailles à l'attaque du 7-Octobre.



Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël qui assiège Gaza depuis près de 23 mois et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations des différentes parties.



"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de Hossam al-Masri, collaborateur de Reuters, et les blessures infligées à un autre collaborateur, Hatem Khaled, lors des frappes israéliennes contre l'hôpital Nasser", a déclaré Reuters.



Associated Press s'est dite "choquée et attristée" par le décès de Mariam Dagga, 33 ans, journaliste photo indépendante qui collaborait avec l'agence.



- "Choquantes" -



Al Jazeera a condamné la mort du photojournaliste Mohammad Salama et accusé l'armée israélienne de vouloir "faire taire la vérité".



Il y a deux semaines, la chaîne a perdu quatre journalistes et deux pigistes dans une frappe ciblée de l'armée israélienne qui accusait l'un d'eux d'être un membre du Hamas, une accusation démentie par Al Jazeera.



Le syndicat des journalistes palestiniens a identifié les deux autres journalistes tués lundi comme Moaz Abou Taha et Ahmad Abou Aziz.



Les frappes à Khan Younès visent à "faire taire les dernières voix qui dénoncent la mort silencieuse d'enfants victimes de la famine" à Gaza, a dénoncé Philippe Lazzarini, chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). "L'indifférence et l'inaction du monde sont choquantes."



"Les journalistes ne sont pas une cible. Les hôpitaux ne sont pas une cible", a réagi Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. "L'assassinat de journalistes à Gaza devrait choquer le monde, non pas en le plongeant dans un silence stupéfait mais en le faisant agir".



L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.



La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 62.744 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.

le Lundi 25 Août 2025 à 06:46 | Lu 162 fois





