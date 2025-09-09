

Gaston Flosse prend Moetai Brotherson à partie

Tahiti, le 2 octobre 2025 – Les récents propos du président de la Polynésie française à l’Élysée en faveur de l’indépendance font bondir les autonomistes. Dans un communiqué du Taho’e Tatou, Gaston Flosse rappelle que “cette déclaration nous concerne, concerne le peuple de notre Pays” et interroge Moetai Brotherson sur sa position par rapport à l’indépendance “dure, pure et immédiate” prônée de longue date par le leader du Tavini, Oscar Temaru.





Mardi soir, le président de la République Emmanuel Macron a reçu à l’Élysée les élus ultramarins, dont trois parlementaires et le président de la Polynésie française. Au sortir de cette rencontre qui portait sur l’avenir institutionnel des Outre-mer, la position de Moetai Brotherson, en faveur “d’un chemin vers l’indépendance” sous l’égide de l’ONU, avait fait bondir le député Moerani Frébault, qui s’y “oppose fortement” en tant qu’autonomiste et représentant du Tapura Huira’atira.



Ce jeudi après-midi, c’était au tour du Taho’e Tatou de s’exprimer sur le sujet dans un communiqué transmis aux médias. Signataire du courrier, Gaston Flosse s’y adresse directement au “président Brotherson” qui veut “conduire la Polynésie à l’indépendance”. “Cette déclaration nous concerne, concerne le peuple de notre Pays”, insiste le Vieux Lion, opposant le libre choix de Moetai Brotherson en tant qu’individu à celui du président de la Polynésie française.

​Le fond et la forme

Gaston Flosse fustige au passage son adversaire Oscar Temaru, qui “déclare depuis 47 années toujours les mêmes rengaines” relatives à une forme d’indépendance “dure, pure et immédiate”, évoquant au passage “l’échec total” du “fameux pèlerinage” annuel à l’ONU. Tous les indépendantistes en prennent pour leur grade : “Au Tavini, chacun a son indépendance”.



Pour Gaston Flosse, le chef de l’État serait ouvert “à des évolutions statutaires vers plus de souplesse (...). Ce qui veut dire pas d’indépendance”. Il termine toutefois son propos par une question de fond à Moetai Brotherson en vue d’une prochaine rencontre programmée avec Emmanuel Macron au sujet de la réforme des institutions : “Présenterez-vous et défendrez-vous l’indépendance telle que décidée par Oscar Temaru : oui ou non ?” Une question fermée, dont la forme n’est pas sans évoquer celle d’un référendum.



La polémique court jusque dans le camp du Tavini Huira'atira. Lors de la conférence de presse organisée ce jeudi matin, le leader indépendantiste a critiqué la tenue de ce dîner républicain à quelques jours du déplacement d'une délégation bleue à New York pour participer à la quatrième commission de l'ONU, en charge des questions de décolonisation.

