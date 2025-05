Gaston Flosse hospitalisé

Tahiti, le 20 mai 2025 – Selon nos confrères de Polynésie 1ère, Gaston Flosse est hospitalisé au service cardiologie du centre hospitalier de Taaone.



C'est un militant proche du vieux lion qui l'a confié à nos confrères de la station de Pamatai. A presque 94 ans, Gaston Flosse est hospitalisé au CHPF. "Qu’on soit d’accord ou pas avec ses idées politiques, qu’on fasse abstraction ou pas de ses nombreux déboires judiciaires, Gaston Flosse est un monument de la politique de notre Fenua. J’ai appris le connaître en 2008, à l’époque de l’UDSP (Union pour le développement, la stabilité et la paix, groupe parlementaire à Tarahoi présidé par Jacqui Drollet, NDLR). Sa capacité de travail, sa mémoire, et son humour m’impressionnaient. Avant de partir pour Paris, avec Oscar Temaru, nous avions voulu lui rendre visite ; il était déjà en difficulté et nous l’avons laissé tranquille, aux bons soins des médecins et de son épouse. Le gouvernement et moi-même lui souhaitons un prompt rétablissement", écrit ainsi le président du Pays, Moetai Brotherson, sur sa page Facebook.