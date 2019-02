Gaspard Toscan du Plantier : "Il est dans notre ADN à la Sofidep de prendre du risque"

Papeete, le 7 février 2019 - Le forum de la micro entreprise : " Mon Patron, c’est moi ! " aura lieu les 12 et 13 février prochains à l’Assemblée de Polynésie. Organisé pour aider les Polynésiens à créer leur activité, le forum permet aux participants de se renseigner sur les différents financements existants.

La Sofidep dispose notamment depuis 2015 d'un prêt destiné aux futurs porteurs de projet, le Prêt d'Aide et à la Création d'Entreprise (PACE). Gaspard Toscan du Plantier, le Directeur général de la Sofidep, revient sur les spécificités de ce prêt, mis en place par l'établissement financier en 2015.





En quoi consiste le Prêt d'Aide et à la Création d'Entreprise (PACE) ?

" C'est un prêt à destination de projets, dont le montant global est inférieur à dix millions de francs. La Sofidep peut intervenir jusqu'à cinq millions de francs maximum, au-delà, le prêt est associé à un crédit bancaire, à une subvention ou à un apport en fonds propres. Ce prêt est réalisé sans frais de dossier. Par contre, il faut bien insister sur le fait qu'il s'agit d'un prêt, et non d'un don. "



A qui s'adresse ce PACE, comment est possible de l'obtenir ?

"Le PACE s'adresse à une entreprise en cours de création ou créée depuis moins de cinq ans, quelle que soit sa forme juridique et qui est située en Polynésie française. Le PACE concerne presque tous les secteurs, à l'exception notamment des roulottes et des activités saisonnières. On souhaite des activités structurées.

Le pourcentage de refus du PACE est assez faible. Le dossier du PACE se fait étape par étape. Il faut que le projet soit éligible, ensuite si nous n'allons pas réaliser nous-mêmes le business plan pour le porteur de projet, nous allons l'accompagner en amont, le conseiller. Nous allons notamment l'orienter vers la CCISM afin qu'il puisse recevoir des conseils sur le type d'entreprise qu'il doit créer. On va également l'aiguiller où aller chercher des subventions, car l'idée est qu'il s'endette le moins possible."