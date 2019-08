Galerie Winkler : Une série de tableaux uniques signés Pascale Taurua

PAPEETE, le 29 août 2019 - L’artiste peintre Pascale Taurua met en scène des attitudes et portraits de polynésiens empruntés à d’anciennes cartes postales du début du siècle. Ses tableaux sont visibles à la galerie Winkler jusqu’au 10 septembre 2019.



L’exposition de Pascale Taurua qui a lieu actuellement à la galerie Winkler s’intitule : "Tahiti, le peuple fleuri". Elle compte une vingtaine d’œuvres grand format qui mettent en scène des attitudes et des portraits empruntés à d’anciennes cartes postales du début du siècle dernier.



" Les femmes sur ces cartes postales m’inspirent ", indique Pascale Taurua. " Elles ne prenaient pas la pose, elles étaient très naturelles, peut-être un peu coincées, mais tellement charismatiques ."



Les couleurs des pareu, les fleurs portées sur l’oreille sont aussi des détails qui marquent l’artiste.



" On ne s’en rend plus compte quand on vit ici, il faut s’éloigner, partir pour en prendre conscience mais c’est resplendissant. Quand je rentre à Tahiti, ça me frappe, d’ailleurs en général je prends des photos de ce que je peux saisir en arrivant, pour me rappeler et peindre ensuite, sans oublier. "



Sur la base de ses photos, elle compose ses œuvres puis commence la peinture. " Le plus facile finalement, ce qui est compliqué c’est d’imaginer ce qui va fonctionner ."



Une 1ère expo solo



" Depuis que l’on travaille ensemble et cela fait pas loin de 10 ans, c’est la première exposition en solo de Pascale ", précise Vaiana Drollet de la galerie Winkler. Une occasion rare pour le public polynésien car l’artiste est très sollicitée par ailleurs.



Ses œuvres sont exposées dans différentes galeries du monde la Castle Art Gallery en Grande-Bretagne, l’Abcynth Galerie à Lille (France), la Saatchi Art en Californie, la Shayne Galerie au Canada ou bien encore à la Lagunaart Gallery à Laguna Beach.



Depuis plusieurs années, elle a "le privilège" d’exposer dans de grands salons d’Arts à Paris, au Royaume-Uni et en Inde. À Paris, elle est au Salon d’Automne sur les Champs Elysées, au Salon des Beaux Arts au Carrousel de Louvre ou encore avec les Artistes Français au Grand Palais.



" Je viens d’ailleurs d’apprendre que mon tableau Un écrasé de rouge a reçu le prix Nicolas Cizeron par le salon des Artistes français suite à une exposition au Grand palais en février dernier ", indique l’artiste.



Au Royaume-Uni elle est au Glasgow Contemporary Art Fair, à l’EAF Edinburgh Art Fair, à l’Absolute Contemporaries Edinburgh et en Inde au Tales of Art et Around the World for Great Banyan Gallery. " J’ai huit exposition personnelles qui m’attendent au Royaume-Uni et un livre devrait paraître. "



Retour aux sources



Mais, ses racines la rattrapent. " Je ressens le besoin de m’en rapprocher, je me sens plus concernée. Je suis installée en France depuis 15 ans, je reviens régulièrement en Polynésie, mais j’ai besoin d’un peu plus ."



Pascale Taurua est née en Nouvelle-Calédonie, de père polynésien et de mère calédonienne. Elle a voyagé entre les deux territoires et a été très influencée par des artistes comme Boullaire, Ravello, Bouloc. " J’étais gamine, mais ils m’ont marquée ."



Elle peint depuis des années, peut-être pas depuis toujours, mais depuis longtemps. Il y a une petite trentaine d’année, elle a remporté un prix en Nouvelle-Calédonie avec ses œuvres. " Une galerie s’est intéressée à moi, elle était tenue par Joël Martinez. Il m’avait repérée grâce au prix et m’avait commandé une quinzaine de toiles. "



La commande a été vendue en une soirée. " Il avait fixé des prix qui était pourtant d’un certain montant. À l’issue de la soirée, il m’a dit : ‘voilà tu peux te fixer là-dessus pour la suite .’" Pascale Taurua a suivi sa voie poussée par cette voix.