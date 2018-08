Gabilou et de nombreux artistes en concert le 28 septembre à la Maison de la culture

PAPEETE, le 31 juillet 2018 - Gabilou et de nombreux artistes dont son épouse Moeata, Teiva Lc, Gaby Katea, Tapuarii, Sabrina et Grace Laughlin, donneront un grand concert le 28 septembre prochain à la Maison de la culture de Tahiti. Cet évènement est l’avant-première d’une représentation qui aura lieu le 19 janvier 2019 dans la salle mythique de l’Olympia à Paris.



Le 28 septembre prochain, Gabilou et de nombreux artistes de Tahiti et de Nouméa se produiront à la Maison de la culture. Cet évènement aura pour but de récolter des fonds pour la préparation d’un grand concert qui aura lieu le 19 janvier prochain à l’Olympia de Paris. Gabilou, qui s’est produit dans cette salle mythique l’année dernière, est à l’origine de ce projet : « l’année dernière, le concept ne permettait pas de faire venir tous ces artistes à l’Olympia. C’est pour cela que nous organisons un grand spectacle de variété le 19 janvier 2019 à Paris autour des artistes du Pacifique. Mais cela nécessite des fonds et c’est pour cela que nous organisons une « avant-première » de l’Olympia le 28 septembre prochain à la Maison de la culture. Je tiens d’ailleurs à remercier le gouvernement et la compagnie Air Tahiti nui qui contribuent à notre projet. »



INFOS PRATIQUES



Pour toute information sur le concert du 28 septembre prochain, veuillez contacter Hianau au 89 78 69 67. Tarif : 10 000 francs/ pers.