Fuite de pétrole en Ile-de-France: la raffinerie de Grandpuits arrêtée "plusieurs semaines" par Total

Paris, France | AFP | jeudi 28/02/2019 - La raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) sera arrêtée "plusieurs semaines" après la fuite d'hydrocarbures, encore inexpliquée, survenue lundi dans les Yvelines, a indiqué jeudi le groupe pétrolier Total.



"On a commencé mardi l'arrêt de la raffinerie de Grandpuits", a indiqué à l'AFP un porte-parole de Total, confirmant des informations de presse. "D'ici la fin de semaine, au plus tard en début de semaine, elle sera complètement arrêtée et on parle d'un arrêt qui se compte probablement en semaines".

Huit hectares de champs, ainsi que des rivières et des rus, ont été touchés dans la nuit de dimanche à lundi par une fuite de 900 m3 de pétrole brut, provenant d'un pipeline reliant Le Havre (Seine-Maritime) et Grandpuits.

"L'arrêt n'aura n'a pas de conséquence sur l'approvisionnement en carburant de la région parisienne", a-t-il été précisé, alors que Grandpuits traite environ 100.000 barils par jour, contre plus du double pour la raffinerie havraise du groupe.

Dans un communiqué, Total estime la durée du nettoyage à une "dizaine de jours" et celle de la dépollution, opérations qui ont commencé, à plusieurs "semaines ou mois".

"Les travaux de réparation n'ont pas encore commencé. Le remplacement d'un bout de pipeline de quelques mètres peut prendre 2-3 semaines. Ensuite, ce n'est pas parce que la réparation aura eu lieu que nous aurons le droit de reprendre l'exploitation, il faudra attendre le feu vert de l'Etat", a-t-on appris de même source.

"Il est trop tôt pour dire combien cela va coûter et c'est une question secondaire pour Total qui prendra évidemment tout à sa charge", a encore fait savoir le groupe au lendemain d'une visite sur le site du ministre de la Transition écologique François de Rugy qui a déclaré qu'il serait "extrêmement ferme".

"On ne sait toujours pas ce qui a causé la fuite et on va faire une investigation poussée, a enfin assuré le porte-parole de Total. Ce pipeline avait été inspecté il y a quelques semaines, début 2019, dans le cadre d'une inspection décennale. Mais ce sont beaucoup de données qu'il faut analyser centimètre par centimètre donc c'est long".

Ce pipeline de 268 kilomètres, construit en 1967, avait déjà connu un accident similaire en mai 2014 à Saint-Vigor-D'Ymonville (Seine-Maritime).