Fruits et légumes livrés à domicile

La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) met en ligne, sur le site www.mangerlocal.pf , une cartographie de l’ensemble des points de vente de fruits et légumes frais tenus par des maraichers.Un service de livraison à domicile, à Tahiti et Moorea, est assuré par certains de ces cultivateurs. Le nom et le contact de ces derniers sont précisés. Tous en activité pendant la période de confinement, ils proposent des produits de saison, 100% locaux et de qualité.