Frontières ouvertes, syndicats fermés

Les deux problématiques sont revenues sur la table samedi. La collectivité s’apprête à vivre dans les prochains mois le traditionnel turn-over des agents de la fonction publique d’État. Auparavant, ce sera le retour des étudiants polynésiens inscrits hors du fenua. Pour l’ensemble, le protocole sanitaire prévoit une quarantaine de dix jours à l’arrivée, jalonnée par deux tests PCR au quatrième et au huitième jour.



Un protocole insuffisant pour trois des quatre syndicats reçus samedi. La CSTP-FO, A tia i mua et Otahi réitèrent leur demande d’une vaccination obligatoire avant l’embarquement, comme cela est exigé aux touristes américains. “Nous allons avoir 600 touristes qui vont arriver par semaine. Ils sont vaccinés. On va aussi avoir autour de 900 étudiants qui reviennent et 2 000 fonctionnaires d’État qui arrivent avec un motif impérieux pour les remplacements. C’est de ceux-là dont on a peur”, a commenté Patrick Galenon. Pour les fonctionnaires d’État, la CSTP-FO propose même, comme en mai dernier, que la mission des agents actuellement en poste soit prolongée d’un an. “On nous dit que ce n’est pas possible. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. Mais l’expérience de l’année dernière nous enseigne que dans deux ou trois mois on risque d’avoir des problèmes. Près de 11 milliards ont été dépensés par le Pays pour aider les entreprises et les salariés en difficulté. S’il y a une deuxième vague, j’ai peur que ce soit difficile.”



“A tia i mua reconnaît que nous sommes sur des protocoles renforcés, avant, à l’arrivée et pendant le séjour des voyageurs qu’ils soient résidents ou non-résidents”, a relativisé Nicole Bouteau. “Évidemment les syndicats nous appellent à la vigilance. Mais le président l’a répété : la protection sanitaire de la population est une priorité et la réouverture des frontières, c’est-à-dire la relance de notre économie, est une nécessité.”



Sous couvert de l’affiliation de son syndicat professionnel à O oe to oe rima, Vatea Heller choisi la tactique du pas de côté : “On a élu des décideurs. Ils décident. On ne veut pas rajouter de la polémique à la polémique”. Mais Patrick Galenon l’a martelé à l’issue de la rencontre avec le gouvernement : “le président a fait son pari. Je souhaite de tout cœur qu’il soit gagnant.”