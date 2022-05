Fritch relance la stratégie de développement touristique

Tahiti, le 16 mai 2022- Le président Fritch a réuni vendredi, la commission en charge de préciser la nouvelle stratégie de développement du secteur touristique de la Polynésie française, malmené par deux ans de crise sanitaire, afin d'en relancer les travaux.



2019 était une des années les plus fastes pour la fréquentation touristique en Polynésie française et le secteur du tourisme était alors en pleine expansion. La crise sanitaire mondiale, liée à l'épidémie du covid-19 qui a explosé en mars 2020 et les restrictions de déplacements internationaux qu'elle a impliquées ont ramené le secteur à la plus basse fréquentation depuis 70 ans. C'est dans ce contexte que le président Édouard Fritch, désormais en charge du portefeuille du tourisme, a réuni vendredi, l’ensemble de la commission de cadrage du développement touristique au fenua pour relancer les travaux suspendus depuis novembre dernier.



Il s'agissait, avant tout, de relancer la stratégie intitulée "Fāri’ira’a manihini, l’accueil qui nous ressemble et nous rassemble ", initiée au cours des assises du tourisme qui se sont tenues en septembre 2019, quelques mois avant l'irruption de l'épidémie, qui devait définir les axes de développement du tourisme sur la période 2020-2025. Cette stratégie, se veut basée sur une démarche de "coconstruction" entre la société civile, le secteur public et les acteurs privés. Le retard accumulé dans les travaux en raison de la crise sanitaire et de la démission de Nicole Bouteau, la ministre précédente, a contraint les acteurs à repousser l'échéance de ce plan à 2027.



Tourisme durable et inclusif



La commission, qui est coprésidée par Warren Dexter est composée à la fois de représentants des institutions, collectivités et instances publiques et à parité des représentants des différents segments composant l’industrie touristique polynésienne. Elle a dû passer en revue quelques 234 préconisations issues des travaux et discussions menés depuis deux ans, pour déterminer celles qui seront intégrées au document final précisant la nouvelle stratégie.



Le président, au cours de cette réunion a insisté sur l'importance du secteur touristique dans l'économie polynésienne et rappelé pourquoi sa relance consistait, à ses yeux, une urgence : " Nous devons relever [le secteur du tourisme], et le faire vite, et bien. Il en va de la santé et du dynamisme de toute notre économie, et de la capacité de notre collectivité de reprendre une marche déterminée vers le progrès social, l’amélioration de nos cadres et de nos modes de vie, et également de la protection des plus vulnérables parmi nous." Afin de positionner la destination Tahiti et ses îles parmi les fers de lance du tourisme durable et inclusif, Édouard Fritch a également précisé que la trajectoire validée devait pouvoir afficher des ambitions de neutralité carbone, de préservation voire de régénération du patrimoine naturel.



Une nouvelle réunion est prévue avant la fin du mois pour finaliser l’exercice et pouvoir ensuite soumettre la nouvelle stratégie aux institutions de la Polynésie française, avant une diffusion plus large aux acteurs, aux administrations et aux communes, ainsi qu’à la société civile, puis de démarrer son déploiement durant le second semestre.



Rédigé par Antoine Launey, avec communiqué.