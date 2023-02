Fritch face aux maires de Terehēamanu

Tahiti, le 6 février 2023 – Rendez-vous à ne pas manquer pour Édouard Fritch à deux mois des territoriales, le président s'est rendu lundi à Taravao pour se voir présenter le diagnostic de territoire de la communauté de communes de Terehēamanu, dont les nombreux tāvana "souhaitent être accompagnés".



La communauté de communes du sud de Tahiti Terehēamanu, présidée depuis le 1er janvier 2021 par le maire de Teva i Uta et ministre de l'Agriculture, Tearii Te Moana Alpha, a reçu lundi le président du Pays Édouard Fritch et plusieurs membres du gouvernement pour une présentation de son "projet de territoire", annonce un communiqué diffusé lundi par la présidence. Organisée au siège social de Terehēamanu à Taravao, la réunion a été l'occasion de présenter le "diagnostic de territoire" aux chiffres impressionnants. Les cinq communes de Hitia'a 'o te Rā, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta et Papara totalisent en effet 53 000 habitants et 70% de la superficie de Tahiti.



"Les maires de cette communauté fixent un cap sur 2030, et souhaitent être accompagnés sur toutes les transitions de leur territoire. L'enjeu est celui du développement durable et de l'aménagement du sud de Tahiti", précise la présidence. L'enjeu était donc surtout de répondre présent pour le candidat Édouard Fritch. Avec une stratégie électorale du Tapura basée sur le relai des maires dans leurs communes respectives, impossible de se priver d'une manne aussi précieuse de tāvana. Tous ne termineront peut-être pas sur la liste du parti majoritaire. Mais tous méritaient certainement lundi toute l'attention du président-candidat.