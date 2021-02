Fritch et Temeharo visitent pour 1,3 milliard de chantiers sur la côte Est

Un autre chantier en cours, à Hitia’a te Ra, porte sur la rectification de deux virages sur la RT2. L’objectif de l’opération est de redessiner deux virages du PK 41.1 au PK 42.4 et du PK 42.9 au PK 43.2, dans le cadre d’une amélioration et d’une sécurisation du tracé de la route de ceinture, sur la côte Est. Le montant de ces travaux s’élève à 400 millions Fcfp pour le virage du PK 41.1 au PK 42.4, dans le cadre du Troisième instrument financier (3IF), avec une répartition entre l’Etat (70% TTC, 280 millions de Fcfp) et le Pays (30% TTC, 120 millions de Fcfp). Pour le virage du PK 42.9 au PK 43.2, toujours dans le cadre du 3IF, le financement de 500 millions Fcfp est assuré également par l’Etat (70% TTC, 350 millions de Fcfp) et le Pays (30% TTC, 150 millions de Fcfp).



Enfin, concernant la zone biomarine de Faratea, il a été question d’harmoniser la partie industrielle et aquacole avec l’espace restant. En effet, dans le cadre des appels à projets, l’établissement public Grands travaux de Polynésie analyse actuellement les projets d’entreprises souhaitant investir dans l’espace situé à l'entrée de la Presqu'île.