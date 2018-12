Fritch : "Ce budget ne fait peut-être pas rêver à l'assemblée mais c'est un choix que j'assume"

Avant de procéder au vote, les groupes politiques ont pu livrer leurs analyses de ce budget prévisionnel. Dans les rangs de l'opposition, et du Tahoeraa Huiraatira notamment, Teura Iriti a parlé "d'un budget exceptionnellement banal", avant de s'expliquer : "mise à part la hausse des recettes fiscales pour cette année, il n'y a rien de très innovant. Il est fini le temps où l'on construisait des routes, des aéroports, un hôpital. Aujourd'hui il est temps de se projeter vers des projets plus économiques, et plus ambitieux qui rapporteront de la richesse au Pays (…) Et ce qui témoigne aujourd'hui de la réalité de la politique du gouvernement et de son échec c'est le nombre de personnes qui vivent dans les rues de Papeete et l'insécurité qui y règne."



Du côté du Tavini Huiraatira et d'Anthony Géros, on concède tout de même que, "le budget du Pays, par rapport aux fondamentaux budgétaires, a retrouvé une santé qu'il avait perdue depuis un certain nombre d'années, dû notamment aux crises passées et à d'autres aléas." Cependant le représentant indépendantiste ne manque pas de soulever, comme sa collègue orange, le manque d'innovation du gouvernement dans ses projets. "Par exemple pour l'emploi on repart avec les dispositions que pour l'année précédente (…) On a beau contribuer à la commande publique il n'y pas assez d'emplois qui sont créés. Si on continue dans ce sens on va dans le mur.



Après une suspension d'audience, les élus de Taraho'i ont examiné hier après-midi l'ensemble des articles du projet de délibération. Après l'examen complet du texte, le budget a été adopté à 44 voix pour et 13 absentions.