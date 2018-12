Le budget de la Polynésie pour 2019 sera de 167,4 milliards

44 % du budget d’investissement total pour les réseaux et équipements structurants

Les réseaux et équipements structurants, c’est traditionnellement la mission qui concentre les moyens en investissement les plus importants du fait de la nature des programmes concernés (réseaux routiers, ports et aéroports, etc.). En 2019, cette mission totalise 12,186 milliards de crédits de paiement, soit 44 % du budget d’investissement total. L’allocation des crédits se répartit principalement entre le réseau routier pour 5,682 milliards, les ports et aéroports pour 2,899 milliards et la protection contre les eaux pour 937 millions.