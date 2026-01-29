

Fret inter-îles : un contrôle inopiné à Taha’a

Tahiti, le 25 février 2026 - Dans la nuit de mardi à mercredi, la gendarmerie a mené une opération ciblée de contrôle du fret à Taha’a à bord du navire Vaitere.



Quatre militaires de la brigade de gendarmes de Taha’a, appuyés par une équipe cynophile du Psig de Faa’a spécialisée dans la détection de stupéfiants, sont intervenus à bord du navire de fret Vaitere, assurant la liaison inter-îles. Cette action s’inscrit dans la stratégie permanente de lutte contre les trafics de drogues menée par les forces de l’ordre. Les navires de fret, au même titre que l’ensemble des moyens de transport reliant Tahiti aux îles, font l’objet de contrôles réguliers et inopinés. La gendarmerie indique que ces opérations se poursuivront de manière aléatoire et déterminée sur l’ensemble des vecteurs de transport du territoire.

Mercredi 25 Février 2026




