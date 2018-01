French blue devient French bee

PARIS, le 30 janvier 2018 - Ce changement a été décidé suite à plusieurs heurts auxquels faisait face la compagnie aérienne française. Dans un communiqué, celle-ci explique qu'un opérateur américain revendiquait le monopole sur le terme "blue". Pour éviter, les longs échanges juridiques, le groupe Dubreuil a préféré changer de nom.



La compagnie aérienne française French Blue change de nom, et devient French Bee. Une décision qui a été prise par le groupe Dubreuil, propriétaire de la marque.



Dans un communiqué, la compagnie explique qu'elle a été heurtée " aux objections d'un opérateur américain, lequel se prévaut de l'antériorité de sa marque pour revendiquer un monopole sur le terme "blue ".



" Si la posture et les revendications sont contestables, le groupe Dubreuil a néanmoins estimé qu'il n'avait pas le temps d'entrer dans de longs échanges juridiques avec la compagnie américaine. Pour mener à bien ses projets de développement, dans le timing déjà établi, French blue fait donc évoluer son nom, sans changer les fondamentaux qui lui ont permis d'entrer avec succès sur le marché réunionnais ", poursuit le communiqué.



" Symboliquement nous gardons la première lettre du mot 'blue' pour évoluer vers une personnification de la compagnie en une abeille, symbole de la cohésion d'équipe qui anime la compagnie et porteuse de valeurs d'engagement et d'efficacité. French bee est une compagnie qui s'applique à séduire et satisfaire ses clients ! La sonorité simple et accessible du nom est également un atout de mémorisation sur nos nouveaux marchés ", explique Sophie Hocquez, directrice commerciale de French bee.



" Après plus d'un an d'exploitation, et un lancement particulièrement réussi à La Réunion, French blue reste animée par son esprit entrepreneurial. C'est cet esprit qui nous apporte aujourd'hui l'agilité et la réactivité nécessaires pour franchir les obstacles rencontrés. Avec l'accord obtenu la semaine dernière auprès du DOT, notre nouvelle marque, French bee, part désormais à la conquête de nouveaux territoires de manière rapide et en toute sérénité. Toute notre communication et image seront adaptées très vite en conséquence ", indique Marc Rochet, président de French bee.



La nouvelle marque sera visible sur le site internet à partir du 6 février 2018, en même temps que l'ouverture des réservations vers San Francisco.



Les premières rotations au départ de Paris-Orly Sud vers San Francisco et Tahiti seront effectuées dès le 11 mai 2018. Cette nouvelle liaison sera opérée en A350-900 XWB*, le dernier né d'Airbus doté des technologies aéronautiques les plus récentes. La compagnie proposera deux vols aller-retour hebdomadaires tout au long de l'année et une troisième rotation en haute saison.