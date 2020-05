French bee prend la tête à “qui vole le plus loin”

Tahiti, le 15 mai 2020 - La compagnie aérienne French Bee annonce vendredi avoir battu le "Record du monde du vol le plus long entre deux aéroports français".



Il faut bien quelques “avantages” au Covid-19. La pandémie donne aux compagnies aériennes l’opportunité d’une nouvelle rivalité du ciel. En mars dernier, Air Tahiti Nui avait réalisé un vol sans escale de 16 h 45 entre Tahiti et Paris sur une distance 15 715 kilomètres avec l’un de ses Boeing 787-9 Dreamliner. Ramdam à l’époque pour médiatiser ce “record historique” dans l’aérien.

Vendredi, au tour de French Bee de montrer les réacteurs. Dans un communiqué de presse, la compagnie aérienne low cost long-courrier est “fière d'annoncer qu'elle a effectué avec l'un de ses Airbus A350-900 nouvelle génération, le plus long vol commercial domestique sans escale entre Tahiti Faa'a et Paris-Orly”. Un vol de 16 h 49 sur 16 129 kilomètres. Record ATN battu de 4 minutes et de 414 kilomètres.

Pour rappel, le 12 mai dernier, ce même avion avait réalisé un vol cargo au départ d'Orly avec un chargement de 20 tonnes de médicaments à destination de la Polynésie française. L’avion avait fait escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.