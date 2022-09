Frédéric Dock "ne comprends pas la motivation de la CCISM" contre le marché de l'aéroport

Tahiti, le 15 septembre 2022 - Directeur général de Cegelec Polynésie, filiale de Vinci Energie, Frédéric Dock dit "ne pas comprendre" l'annonce du nouveau recours de la CCISM contre l'attribution du marché de l'aéroport de Tahiti-Faa'a à Vinci Airports : "Ces tergiversations durent depuis plus de 10 ans et je vous laisse constater dans quelles conditions nous recevons aujourd’hui nos touristes et nos familles".



C'est avec sa casquette de directeur général de Cegelec Polynésie, filiale de Vinci Energie, que le président du Medef a également abordé le sujet de la concession aéroportuaire de Tahiti-Faa'a. L'annonce de l'attribution du marché à Vinci Airports avait été suivie, dès la semaine dernière, par celle d'un nouveau recours de la CCISM contre la procédure d'appel d'offres. Jeudi matin à l'assemblée, le président du Pays, Édouard Fritch, a profité de son discours d'ouverture de la session budgétaire pour lancer un message au président de la Chambre de commerce : “Je sais que certains veulent encore contester cette décision, mais je tiens à vous alerter. Le développement de notre Pays ne mérite pas d’être obstrué par des procédures sans fin. Nous devons avancer et ce pour l’intérêt général.” Autre annonce du président du Pays, l’attribution de la concession de l’aéroport –“chantier majeur qui durera plusieurs années”– se fera avec des “entreprises locales” basées en Polynésie. “J'ai eu l’engagement verbal du président de Vinci”, a glissé le président du Pays dans son discours.



“Cegelec Polynésie comme d’autres entités locales du groupe Vinci et de nombreuses autres entreprises locales de toutes tailles font parties de l’équipe qui réalisera les travaux de modernisation de l’aéroport international”, confirme Frédéric Dock. “Je laisse à Vinci Airports l’honneur de présenter très prochainement le projet dans sa globalité. Il s’agit bien évidemment de plusieurs milliards de travaux sur plusieurs années.” Mais sur le sujet de la contestation du marché devant la justice administrative, le chef d'entreprise se fait beaucoup plus prolixe : “Je ne comprends toujours pas la motivation de la CCISM. Lorsqu’une entreprise se lance dans cette forme de compétition, il faut qu’elle soit consciente qu’elle a autant de chance de perdre qu’il y a de candidats. C’est le principe de la concurrence. Et il faut donc se préparer à perdre les sommes qui ont été investies dans les frais de devis sans faire croire aux actionnaires ou aux financeurs de ces études de chiffrage qu’ils ne prennent pas de risque. C’est tout le principe de l’aventure entrepreneuriale.”



“Le monde économique et pas seulement ne peut plus attendre une remise à niveau de notre principale porte d’entrée internationale”, affirme le directeur général de Cegelec Polynésie. “Ces tergiversations durent depuis plus de 10 ans et je vous laisse constater dans quelles conditions nous recevons aujourd’hui nos touristes et nos familles”. Frédéric Dock qui veut croire que le président de la Chambre de commerce fera machine arrière. “Toute personne qui se mettrait en travers de ce processus fera décaler cette modernisation de plusieurs années. C’est une très lourde responsabilité et je ne peux pas imaginer que la CCSIM, représentante des intérêts des entreprises, puisse agir de la sorte. Je suis certain que Stéphane Chin Loy saura convaincre ses partenaires de faire le choix de l’intérêt général.” Sollicité jeudi à l'assemblée, à l'issue de l'ouverture de la session budgétaire, Stéphane Chin Loy assurait ne pas avoir changé d'avis. “De toutes façons, la procédure est déjà lancée”, concluait le président de la CCISM.