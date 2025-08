Frappes russes sur Kiev: 31 morts, fin des opérations de secours

Kiev, Ukraine | AFP | vendredi 01/08/2025 - Au moins 31 civils dont cinq enfants ont été tués dans les bombardements russes sur Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



"Les opérations de recherche et de secours sont terminées", a annoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux. "Malheureusement, 31 personnes ont été confirmées décédées, dont cinq enfants. Le plus jeune n'avait que deux ans", a-t-il ajouté.



Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en 2022.



Selon M. Zelensky, 159 personnes ont également été blessées, dont 16 enfants, dans cette attaque.



La Russie a frappé la capitale ukrainienne avec des drones et missiles. Un missile a pulvérisé une section d'un immeuble résidentiel dans le quartier Sviatochynsky (ouest) tuant 25 habitants dont cinq enfants, selon les services de secours.



Un journaliste de l'AFP sur place vendredi matin a vu les secouristes sortir deux corps des décombres en l'espace de quelques minutes.



Dans le quartier Solomiansky (sud-ouest), trois personnes ont été tuées dans un immeuble d'habitation, selon les services de secours.



La Russie a intensifié ses bombardements de l'Ukraine ces derniers mois alors que les États-Unis pressent Moscou de mettre un terme à ce pire conflit armé en Europe depuis la Seconde guerre mondiale qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts dans les deux pays.



En juillet, la Russie a ainsi lancé davantage de drones contre l'Ukraine que lors de n'importe quel autre mois depuis le début de l'invasion en février 2022, selon une analyse par l'AFP vendredi.



L'analyse, qui se base sur des chiffres fournis par les autorités ukrainiennes, montre que l'armée russe a tiré 6.297 drones à longue portée contre l'Ukraine en juillet, un chiffre en augmentation pour le troisième mois consécutif.



La Russie a également lancé 198 missiles sur l'Ukraine au cours du mois de juillet, soit plus que pendant n'importe quel autre mois cette année à l'exception de juin, selon les données analysées par l'AFP.



Ces attaques aériennes ont lieu toutes les nuits, poussant les habitants à se réfugier dans un abri ou dans les couloirs d'un métro, sous le vacarme des sirènes d'alerte.



Donald Trump a qualifié jeudi d'"écoeurante" la dernière vague d'attaques russes sur l'Ukraine et a confirmé qu'il allait prendre des sanctions contre la Russie.



Le président américain avait donné 10 jours à compter de mardi à Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre.



L'Ukraine a de nouveau été visée dans la nuit de jeudi à vendredi.



Un homme de 63 ans a été tué par un obus qui a touché une habitation dans la région de Zaporijjia (est), a indiqué l'administration.Par ailleurs, une mère de trois enfants a été tuée à Kherson (sud), selon l'administration municipale.