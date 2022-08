Franck Blettery, nouveau directeur général des finances publiques

Tahiti, le 24 août 2022 – Franck Blettery est, depuis le 15 juillet, le nouveau directeur général des finances publiques en Polynésie française. Mardi, il a rencontré le ministre de l'Économie. Ils ont évoqué les dossiers relatifs à la gestion de la crise Covid, mais aussi les pistes de travail communes.



Franck Blettery est le nouveau directeur général des finances publiques. Nommé par décret le 4 juillet dernier, il est en poste depuis le 15 juillet. Avant son affectation en Polynésie française, Franck Blettery était agent comptable d’un important établissement public métropolitain. Mais il connaît déjà le Pacifique puisqu'il a exercé, de 2003 à 2007, en Nouvelle-Calédonie, où il occupait le poste de fondé de pouvoir à la trésorerie générale du Pays.



Le nouveau directeur général des finances publiques a été reçu, mardi, par le ministre de l'Économie, Yvonnick Raffin. Ensemble, ils ont évoqué les dossiers en cours, notamment ceux relatifs à la gestion de la crise Covid, tels que le Fonds de solidarité de l’État (33 milliards de Fcfp injectés dans l’économie durant la période), pour lequel la direction des finances publiques mène encore des contrôles a posteriori, ou encore les prêts garantis par l’État consentis à la collectivité. Selon un communiqué de la présidence, "le ministre et le directeur des finances publiques se sont accordés sur l’importance et la nécessité de maintenir le climat de confiance et de collaboration active instauré entre les services financiers de l’État et du Pays, dans l’intérêt partagé du développement économique".



Lors de cette rencontre, des pistes de travail communes ont également été évoquées, telles que "la simplification administrative pour l’amélioration des délais de paiement du Pays et des communes ou encore la création d’un comité des créanciers des entreprises destiné à rassembler autour d’une même table les responsables administratifs et financiers de l’État et de la Polynésie française, pour le traitement des dossiers de surendettement fiscal ou social des entreprises en difficulté".