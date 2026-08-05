

France : une cyberattaque touche le ministère de la Transition écologique

Paris, France, le 02 septembre 2026. Plusieurs sites internet gouvernementaux liés au ministère de la Transition écologique ont été inaccessibles mercredi à la suite d'une "attaque informatique sophistiquée" la semaine dernière, a confirmé à l'AFP le ministère, dans le sillage d'un été particulièrement intense sur ce front.





"Le pôle ministériel a fait l'objet d'une attaque informatique sophistiquée la semaine dernière, ciblant des outils de messagerie. Dans ce cadre, des mesures particulières ont été prises pour faire face à l'attaque et renforcer la sécurité des systèmes d'informations", a indiqué à l'AFP mercredi le ministère de la Transition écologique.



"Un signalement au parquet a été fait", a ajouté le ministère.



Le site des consultations publiques en matière d'environnement, qui permet au public d'exprimer son opinion sur des projets d'arrêtés ou de décrets, ou encore plusieurs sites d'administrations régionales ont affiché mercredi "Maintenance en cours", et "Merci de réessayer plus tard, vous serez bientôt en mesure de réutiliser ce service".

- Plusieurs milliers de données - Selon le site spécialisé FrenchBreaches, une cyberattaque visant le ministère a été revendiquée mercredi sur un forum criminel par un utilisateur anonyme. Celui-ci prétend également disposer de plusieurs milliers de données.



"L'Anssi intervient actuellement au profit d'administrations du ministère de la transition écologique, suite à des suspicions de compromission de certains comptes utilisateurs et dans le cadre d'investigations", a pour sa part indiqué à l'AFP cette autorité chargée de protéger le pays face aux menaces de cybersécurité et de cyberdéfense.



"Les investigations et mesures de remédiation mises en œuvre peuvent avoir pour effet l'interruption temporaire de certains services numériques", a ajouté l'Anssi.



"À ma connaissance il ne s'agit pas d'une panne mais de gros dysfonctionnements suite à une intrusion malveillante qui a entraîné l'interruption de certains services", a aussi indiqué plus tôt dans la journée à l'AFP Ivan Candé, secrétaire général de la FNEE CGT.





Rédigé par AFP le Mercredi 2 Septembre 2026 à 10:41 | Lu 97 fois





