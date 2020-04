France Télévisions lance un "Gym tonic" de confinement

Paris, France | AFP | vendredi 03/04/2020 - France Télévisions va proposer trois nouveaux rendez-vous pour se maintenir en forme pendant le confinement, à partir du lundi 6 avril, a annoncé le groupe vendredi.



L'émission "Restez en forme" comprend des exercices en cinq chapitres (échauffements, renforcement, cardio, challenge et étirements), précise le groupe dans un communiqué. Elle est animée "sur un ton joyeux et en musique" par deux éducateurs sportifs: la coach Lucile Woodward et l'ex-boxeur Amadou N'Diaye.



"Restez en forme" est programmée sur France 3 tous les jours du lundi au vendredi sur France 3, à partir de 10H30 (pendant 26 minutes), avec une sélection sur France 5 à partir de 11H55 (pendant 12 min) dans le cadre de l'émission "La Quotidienne". Mais aussi le samedi sur France 2, à partir de 9H55 (pendant 40 minutes), avec une rediffusion le dimanche à partir de 8h45.



Ces entraînements seront ponctués par l'intervention quotidienne en duplex de grands sportifs, avec dès lundi la boxeuse Sarah Ourahmoune et la spécialiste du pentathlon moderne Elodie Clouvel. Ils complètent les exercices proposés chaque jour sur les réseaux sociaux de France TV Sport par le journaliste Pierre-Étienne Léonard.



D'autres chaînes se sont lancées dans l'accompagnement sportif de leurs téléspectateurs depuis le début du confinement, donnant un nouvel élan à ce genre d'émissions popularisé en France dans les années 80 par "Gym Tonic" et son célèbre duo d'animatrices Véronique et Davina.



C8, qui proposait déjà une séance quotidienne de "Gym Direct" avec Constant, Emma ou Mohamed à 6H du matin (ou en rattrapage), a ajouté une séance à 18H00 sur Facebook avec Sandrine Arcizet.



Sur les réseaux sociaux de beIN Sports, le coach Vincent Parisi propose des séances chaque matin, entre assouplissements et gainage. Eurosport va aussi proposer à partir de lundi un nouvel "Eurosport Fitness Club", chaque jour de la semaine dès 9H00, avec le coach Samuel Rousseau. Au menu: une séance de fitness tonique de 20 minutes.