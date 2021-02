France 4 adapte ses programmes pour des "vacances apprenantes"

Paris, France | AFP | vendredi 05/02/2021 - La chaîne de télévision France 4, dont l'arrêt est prévu pour cet été, va se mettre en mode "vacances apprenantes" d'hiver du 8 février au 5 mars avec un renforcement des programmes éducatifs l'après-midi.



Au vu du contexte sanitaire, France Télévisions "reste mobilisée pour accompagner les plus jeunes et les familles pendant les vacances scolaires avec une programmation éducative renforcée sur ses antennes", annonce le groupe audiovisuel public dans un communiqué.



France 4, chaîne dédiée à la jeunesse, avait mis le paquet dès le premier confinement en mars 2020 sur son offre de programmes éducatifs, en créant notamment un magazine quotidien, "la Maison Lumni", du nom de la plateforme éducative de l'audiovisuel public, pour accompagner les révisions des 8/12 ans.



Dès le début des vacances scolaires lundi, France 4 diffusera trois rendez-vous quotidiens à partir de 13h30: l'émission "C'est toujours pas sorcier", "Les cahiers de vacances Lumni" et "Le jeu Lumni".



Ces programmes sont également disponibles sur le site lumni.fr, qui compte plus de 10.000 contenus pour les 3-18 ans tels que séries, vidéos, fiches pédagogiques, quiz, en lien avec les programmes scolaires ainsi que des jeux pédagogiques.



A partir de 18h45, les amateurs pourront suivre les dessins animés cultes "Les Mystérieuses Cités d'Or - nouvelle et dernière saison" et "Il était une fois la vie", aussi présents sur la plateforme Okoo (https://www.france.tv/enfants/).



Ce renforcement des programmes éducatifs s'inscrit dans le cadre du dispositif "vacances apprenantes". Lancée l'été dernier par le gouvernement, cette mesure devait permettre à un million d'élèves de rattraper le retard scolaire accumulé depuis le début du confinement via du soutien scolaire estival, des séjours en colonies de vacances ou des activités ludo-pédagogiques en centres aérés.



Durant le confinement du printemps 2020, environ un million d'enfants ont quotidiennement regardé France 4, selon une estimation de France Télévisions.



Une mission parlementaire a plaidé fin janvier pour le maintien de la chaîne, dont l'arrêt est prévu pour cet été, après un premier sursis obtenu l'été dernier, contrairement à sa consoeur France Ô, disparue en août 2020. La disparition des deux chaînes doit aider France Télévisions à faire des économies.