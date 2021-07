Frais de surveillance sanitaire : nouvelle taxe à l'entrée de Tahiti

Tahiti tourisme annonce la mise en place d'une contribution financière redevable à compter du 20 juillet par tous les passagers à destination de Tahiti pour participer aux frais de surveillance sanitaire. Cette contribution inclut le traitement des demandes administratives et sanitaires, les démarches Etis, les tests à l’arrivée et le suivi des passagers débarquant en Polynésie française. Dès le 20 juillet 2021, l’obtention de son récépissé Etis sera assujettie au règlement d’un forfait dont le montant dépendra du profil du voyageur. Soit 5 000 Fcfp pour un voyageur vacciné, âgé de 6 ans et plus, ainsi que pour un mineur entre 6 ans et 18 ans non vacciné accompagnant un parent ou responsable légal vacciné. Pour le voyageur non vacciné de 6 ans et plus, il faudra compter 12 000 Fcfp.Seuls sont exonérées les personnes de moins de 6 ans, les étudiants résidents en Polynésie française à condition de présenter des pièces justificatives, les personnes de retour d’évacuation sanitaire et leurs accompagnants (avec pièces justificatives), et enfin les personnels navigants ainsi que les professionnels de santé domiciliés en Polynésie française, effectuant un déplacement dans le cadre de leur activité professionnelle avec un temps d’arrêt hors de la Polynésie française inférieur ou égal à 7 jours.Le voyageur devra régler cette contribution en ligne, au moment de la réalisation de sa demande sur la plateforme www.etis.pf . Notez que les voyageurs ayant effectué leur Etis et ayant déjà obtenu leur récépissé n’auront pas à le refaire et seront dispensés de ce règlement.