Foyer d'accueil Maniniaura : « être une maman et une jeune fille comme les autres »

PAPEETE, le 9 janvier 2018 - Depuis plus de vingt ans, le foyer Maniniaura, situé à Mahina, accueille de jeunes mères majeures ou mineures et leurs nouveau-nés. Nous avons eu l’occasion de rencontrer la directrice de la structure ainsi qu’une jeune mère de 17 ans qui a accepté d’évoquer son parcours.



A Mahina, non loin de la mer se trouve le foyer Maniniaura. Dans une paisible maison rose et verte, plusieurs monitrices aident de jeunes mères, majeures ou mineures, dont le parcours n’a pas toujours été facile. Accompagnement autour de la grossesse et de la maternité, suivi de la relation mère-enfant, mise en place d’un projet d’intégration et d’insertion sociale et suivi psychologique : telles sont les missions effectuées par le foyer et ce, depuis 1998.



Au sein de la structure, dont la capacité d’accueil est de huit jeunes mères, les rôles sont répartis équitablement. Après leurs journées d’école et de formation, les jeunes femmes retrouvent leurs bébés et partagent leur vie ensemble. Une vie rythmée par des activités, des sorties à la plage ou au cinéma, des discussions, des disputes aussi, qui retombent aussi vite qu’elles ne sont arrivées.