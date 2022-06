Fortes amendes post-mariage pour Tearii Alpha et Edouard Fritch

Tahiti, le 2 juin 2022 – Le tribunal de police a condamné, jeudi, l'ex-vice-président et ministre Tearii Alpha à cinq amendes de 80 000 Fcfp et le président du Pays Édouard Fritch à quatre amendes de 30 000 Fcfp après la célébration du mariage du maire de Teva i Uta le 5 août dernier en pleine pandémie de covid. La gérante du restaurant a été relaxée.



Amendes salées pour Tearii Alpha et Édouard Fritch. L'ex-vice-président et ministre a été condamné jeudi par le tribunal de police de Papeete à payer cinq amendes de 80 000 Fcfp pour l'organisation de son mariage, le 5 août dernier sur sa commune de Teva i Uta, alors que les Polynésiens étaient soumis à de nombreuses restrictions liées à la virulence de l'épidémie de Covid. Le président du Pays, qui avait assisté au mariage, a quant à lui été condamné à payer quatre amendes de 30 000 Fcfp. La co-gérante de l'établissement où avaient été organisés le repas et la fête du mariage, le restaurant Le Gauguin, a en revanche été relaxée au motif, notamment, qu'elle était absente lors de l'évènement et qu'il n'avait pas été établi qu'elle avait donné son accord pour son déroulement. Au terme du délibéré jeudi, le seul prévenu présent, Tearii Alpha, n'a pas souhaité s'exprimer.



Cette affaire, qui avait choqué l'opinion publique, avait été mis au jour lorsque l'une de nos journalistes s'était rendue au restaurant Le Gauguin, le 5 août 2021 en début d'après-midi. Sur place, elle avait filmé les 300 convives –dont la quasi-totalité du gouvernement– ainsi que les mariés qui participaient à une fête sans respect du port du masque, des gestes barrières ou sans respecter le nombre maximum de personnes autorisées à table par le protocole sanitaire. Ces images avaient provoqué l'indignation générale de la population qui était alors soumise à de nombreuses restrictions liées à une sévère reprise épidémique qui provoquait alors une hécatombe au fenua. Les invités du mariage avaient d'ailleurs eux-mêmes partagé de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux où l'on pouvait notamment voir le président Édouard Fritch participer à un orchestre et jouer de la guitare. Une semaine avant ce mariage, le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, avait pourtant annoncé l'interdiction des évènements festifs à l'occasion de "mariages, anniversaires et baby showers".



Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 2 Juin 2022 à 13:08 | Lu 169 fois