Forte participation dans le bassin de Pater

Tahiti, le 30 janvier 2023 - La première étape des Trophées Avenirs et Aito 2023 a engendré une forte participation samedi et dimanche à la piscine Pater avec 237 participants. Un seul chrono de référence a été battu, l’œuvre de Rohutu Teahui qui a amélioré la Meilleure Performance (MPR) des 14 ans sur 100 mètres 4 nages.



La natation locale ne cesse d’étoffer son réservoir de jeunes nageurs, ce qui a été confirmé samedi lors du Trophée Avenirs réservé aux licenciés de 12 ans et moins qui furent 120 garçons et filles à s’aligner sur les quatre courses du programme du jour, une participation qui n’est pas loin de constituer un record. Et ils furent encore 117 à occuper le bassin de Pater le lendemain lors du Trophée Aito. Les deux Trophées se dérouleront sur trois étapes au cours de l’exercice 2023 car la Fédération tahitienne de natation établit désormais son calendrier sur l’année civile et non plus à cheval sur deux années et sur le rythme scolaire. A cela deux raisons, s’aligner sur la Fédération française qui organise ses compétitions sur l’année civile depuis cette saison et surtout préparer les Jeux du Pacifique dans la continuité, le rendez-vous des îles Salomon étant programmé en novembre et décembre 2023.



Les rendez-vous nationaux, objectifs désormais incontournables pour la natation tahitienne, auront maintenant lieu en avril pour les Championnats de France juniors et rappelons que Heimaruiti Bonnard, Déotille Videau, Teherearii Oopa et Naël Roux ont réalisé les temps de qualification pour y participer début avril à Chartres, au mois de juin pour les Championnats de France élite et en eau libre et au mois de décembre pour les Championnats de France juniors en petit bassin et les Championnats de France jeunes en grand bassin, lesquels championnat avait permis à la nation tahitienne de se distinguer au plus haut niveau en juillet 2022.



Rohutu Teahui trop jeune pour les France juniors



Dimanche à Pater, s’il n’y eut qu’un seul chrono de référence alors que lors des réunions précédentes, les tablettes avaient été bien bousculées, le niveau global fut quand même intéressant. Ainsi le 100 mètres 4 nages messieurs fut-il passionnant avec Jean-Marc Rimaud et Teiva Gehin qui ont bouclé la distance dans le même temps de 59’’ 54. Et lors de la même épreuve, Rohutu Teahui a pris la 4è place en améliorant la Meilleure Performance Régionale (MPR) des 14 ans en petit bassin en 1’ 03’’ 18. Rohutu a déjà réalisé des chronos qualificatifs pour les Championnats de France juniors dans d’autres nages mais il ne peut y participer compte tenu qu’il n’a pas l’âge requis. A retenir aussi dimanche un 400 mètres NL dames à suspense, Heimaruiti Bonnard s’y imposant en 4’ 43’’ 28 devant Déotille Videau chronométré en 4’ 44’ 17, les deux jeunes filles apparaissant affûtées à quelques semaines du déplacement à Chartres.



Prochain rendez-vous du calendrier les 25 et 26 février avec la Coupe Guy d’Esposito à Tipaerui