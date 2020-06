Fort séisme de magnitude 6,4 au large de l'Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 04/06/2020 - Un fort séisme de magnitude 6,4 s'est déclenché jeudi dans l'est de l'Indonésie au large de l'archipel des Moluques, a annoncé l'observatoire américain USGS, mais aucun dégât important n'a été signalé immédiatement.



L'observatoire n'a pas émis d'alerte au tsunami après ce tremblement de terre dont l'épicentre a été détecté à quelque 135 kilomètres au nord de la ville de Tobelo à une profondeur de 106 km.



Les séismes les moins profonds sont ceux qui font le plus de dégâts en règle générale.



La secousse a été ressentie dans plusieurs localités des Moluques, selon l'agence indonésienne de géophysique qui n'a pas fait état de dégâts matériels ou de blessés dans l'immédiat.



L'Indonésie, archipel de 17.000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.



En septembre 2019 un séisme de magnitude 6,5 avait secoué l'archipel des Moluques et fait une vingtaine de morts.



En 2018, un violent séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île de Célèbes avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4.300 morts et disparus.