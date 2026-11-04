

Football – Vénus seul leader

Tahiti, le 4 novembre 2026 - La 7e journée du Championnat de Tahiti, qui s’est déroulée mardi, a permis à Vénus de prendre seul la tête du championnat suite à son large succès (12-1) contre Arue. Co-leaders avec l’équipe de Mahina après la 6e journée, les Jeunes Tahitiens et Pueu ont concédé un nul contre Tefana 2 (1-1) et Punaruu 1 (3-3).



La future composition du Top 8 qui constituera l’élite au titre de la Ligue 1 en deuxième partie du Championnat de Tahiti est déjà bien avancée après la 7e journée mardi de la première phase qui comptera 15 journées. Pas de surprises, les principaux postulants à une place dans l’élite en deuxième partie de saison figurent dans le haut du tableau, à commencer par Vénus qui enchaîne les succès.



Le capitaine Teaonui Tehau et ses partenaires n’avaient pas fourni trop d’efforts samedi dernier à Pueu pour battre Taiarapu, le club de la Presqu’île ne revenant pas sur le terrain en deuxième mi-temps alors que le score était déjà de 15-0 au repos. Et Vénus n’a pas eu à forcer son talent mardi soir sur le terrain de Arue, inscrivant six buts par mi-temps pour s’imposer 12-1. La formation de Mahina, vainqueur auparavant d’autres ténors comme Tefana et Dragon, domine la première partie de saison mais cela ne l’inscrit pas pour autant comme le favori pour le titre, car elle perdra plusieurs éléments lorsque Tahiti United reprendra sa saison professionnelle au mois de janvier.

Les Jeunes Tahitiens méritaient mieux



On ne peut pas non plus, ou pas encore, nommer les Jeunes Tahitiens parmi les favoris au titre. L’équipe de Ouane Civil semble par contre bien partie pour jouer un rôle intéressant dans le championnat cette saison alors que ce n’était plus le cas depuis longtemps. Leur série de six victoires a certes été stoppée mardi soir par Tefana 2, mais les Jeunes Tahitiens méritaient mieux au vu de la physionomie de la partie. Dominateurs dans l’ensemble, ils se sont pourtant retrouvés menés 1-0 sur un pénalty de François Mu (20e), mais Anthony Lovato a rapidement égalisé (29e). JT s’est procuré de nombreuses occasions dans la rencontre mais a fait preuve d’inefficacité à l’image de Nathan Mabit qui a eu plusieurs balles de but.



Si Ariimatatini Buchin, le capitaine de JT, a quelques regrets, il a aussi le sentiment que son équipe est solide cette saison : “On avait pour objectif d’enchaîner un nouveau succès ce soir et c’était à notre portée vu la physionomie du match, mais on a gâché trop d’occasions et on doit se contenter du nul. Mais on est sur la voie, on réussit un bon début de saison et notre objectif est de finir dans le Top 8. C’est un coup d’arrêt mais on espère bien se relancer contre Pueu vendredi. On a beaucoup recruté cette saison et le collectif se met bien en place au fil des matchs, il nous a juste manqué la finition ce soir.”



Pueu était dans la même situation que JT avant la 7e journée avec six victoires d’affilée mais l’équipe de la Presqu’île a également été freinée mardi soir à Punaruu en concédant le nul (3-3) à Punaruu 1 et au terme d’un match à rebondissements.

Tefana 1 passe devant Tefana 2



En deuxième partie de soirée au stade Louis-Ganivet, Tefana 1 a passé un 13-1 à Punaruu 2. Ce résultat cumulé avec le nul de Tefana 2 permet à l’équipe 1 du club de passer devant la 2 au classement. Et ceci n’est pas anodin car rappelons que le règlement du championnat n’autorisera que la présence d’une équipe pour un même club en Ligue 1. Ceci étant, il apparaissait très probable que ce soit la formation d’Efrain Araneda qui joue dans l’élite en deuxième partie de saison.



Pour le reste mardi soir, notons la courte victoire (1-0) de Pirae face à Excelsior à La Mission, le large succès (10-0) de Central contre Manu Ura à Paea et les 4 points pris par Mataiea (qui ne compte qu’un forfait et non deux comme on l’avait mentionné par erreur dans le compte-rendu de la journée 6) contre Central 2 sur le score de 4-0 sur le terrain de Punaruu. Dragon s’est imposé sans jouer au centre technique, Taiarapu déclarant forfait, ce qui inquiète pour la suite de sa présence dans le championnat après avoir déjà quitté le terrain à la mi-temps contre Vénus.



La 8e journée est programmée vendredi et samedi avec une affiche en exergue, Pueu-Jeunes Tahitiens, qui aura lieu vendredi soir à Pueu.



Patrice Bastian



Classement

Equipes Pts MJ

1. Vénus 28 pts 7

2. Jeunes Tahitiens 26 pts 7

3. Pueu 26 pts 7

4. Tefana 1 21 pts 6

5. Tefana 2 20 pts 6

6. Central 1 19 pts 7

7. Punaruu 1 19 pts 7

8. Dragon 19 pts 7

9. Excelsior 15 pts 7

10. Pirae 14 pts 6

11. Arue 11 pts 7

12. Mataiea 10 pts 7

13. Punaruu 2 9 pts 7

14. Central 2 8 pts 7

15. Taiarapu 8 pts 6

16. Manu Ura 6 pts 7

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 4 Novembre 2026 à 15:43 | Lu 206 fois



