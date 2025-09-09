

Football – Une finale Nouvelle-Zélande-Nouvelle-Calédonie

Tahiti, le 1er octobre 2025 - Les demi-finales du Championnat U19 féminin de l’OFC se sont déroulées mercredi au stade de Paea. La Nouvelle-Calédonie, vainqueur (2-0) de Fidji, et la Nouvelle-Zélande, qui a écrasé (8-0) les îles Cook, joueront la finale du tournoi samedi à Paea. Les deux finalistes sont qualifiés pour le Mondial U20 féminin qui aura lieu en septembre 2026 en Pologne.



Les demi-finales du Championnat U19 féminin de l’OFC, qui se sont déroulées ce mercredi à Paea, présentaient deux profils bien différents. La première, programmée à 11 heures entre Fidji et la Nouvelle-Calédonie, s’annonçait indécise. Quant à la seconde, prévue à 15 heures, elle mettait en scène la Nouvelle-Zélande, multi-tenante du titre et archi-favorite, face aux îles Cook.



Les pronostics ont été respectés mais la première demi-finale fut moins équilibrée que prévu, les Fidjiennes dominant globalement les débats. Mais elles ont fait l’amère expérience que dominer n’est pas gagner. Le mérite des Calédoniennes fut de ne jamais rien lâcher, de répondre au défi physique des Fidjiennes et de se monter efficaces sur leurs quelques occasions. Avec 0-0 au terme de la première période disputée sous un ciel couvert qui a épargné les joueuses de la chaleur du soleil, le score était flatteur pour les Calédoniennes. L’essentiel du jeu s’était déroulé pendant une bonne demi-heure dans le camp calédonien mais les Fidjiennes se montraient maladroites dans les vingt derniers mètres et la gardienne calédonienne, Elizabeth Aben, intervenait proprement lorsque c’était nécessaire. Elle sera d’ailleurs élue joueuse du match.



Les Calédoniennes efficaces



Les Calédoniennes avaient réagi en fin de première période et elles subissaient moins en deuxième mi-temps, même si Fidji continuait à dominer, mais moins intensément qu’auparavant sous une pluie battante qui n’allait pas durer. Et premier coup de théâtre à la 59e minute lorsque, sur un corner favorable à la Nouvelle-Calédonie, le ballon était mal repoussé par la défense fidjienne, Kheiméra Gondou marquant d’une frappe de l’entrée de la surface (1-0). Les Fidjiennes remettaient le pied sur le ballon mais se montraient toujours imprécises offensivement pour réellement inquiéter Elizabeth Aben.



Les Calédoniennes faisaient front et remontaient le ballon dès qu’elles en avaient l’occasion et ce fut payant à la 71e minute lorsque sur un long coup franc dans la surface, la gardienne fidjienne Aliana Vakaloloma détournait insuffisamment le ballon, Aziliz Naaoutchoue reprenant de près pour porter le score à 2-0. Les Calédoniennes tenaient leur succès dans la mesure où les Fidjiennes étaient toujours aussi improductives offensivement.



Énorme joie dans le camp calédonien car s’il reste une finale à disputer, les filles du Caillou ont gagné leur billet pour le Mondial U20 en Pologne et cela les remplit déjà de bonheur, tout comme leur entraîneur Léon Waitronyie : “Le match fut très difficile contre une équipe très physique, mais on s’y attendait car elle nous avait éliminés il y a deux ans en mettant beaucoup d’engagement physique. Mais aujourd’hui, j’ai dit aux filles qu’elles aussi devaient mettre de l’impact et elles ont été solides dans les contacts. Elles n’ont rien lâché, elles ont joué avec leurs tripes et si on a été dominé, c’est nous qui avons été efficaces. Il nous reste la finale face à la Nouvelle-Zélande et on ne sera bien sûr pas favori, mais on va tout faire pour la bousculer. Je vais devoir remobiliser les filles car leur victoire aujourd’hui les conduit au Mondial U20 en Pologne et j’espère qu’elles ne prennent pas ça comme une finalité.”

La Nouvelle-Zélande enquille les buts



De son côté, la Nouvelle-Zélande domine largement les compétitions de la Confédération océanienne dans toutes les catégories d’âge et tant chez les hommes que chez les femmes. Le tournoi U19 féminin de l’OFC en est une nouvelle illustration. Les joueuses de l’entraîneur Callum Holmes avaient déjà marqué 22 buts lors de leurs trois matchs de phase de groupe et elles en ont ajouté huit en demi-finale mercredi. Les îles Cook ont tenu le choc pendant plus d’une demi-heure, mais usées par les vagues offensives successives des Kiwis, elles ont craqué dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps. Et l’hémorragie s’est poursuivie en deuxième mi-temps avec cinq nouveaux buts pour un score final de 8-0, l’attaquante Emily Lyon signant un triplé.



L’adversaire qui a le mieux résisté aux Kiwis lors de ce tournoi a été la Nouvelle-Calédonie qui s’est certes inclinée 4-0 en phase de groupe, mais qui n’était menée que 1-0 à la 70e minute. Les deux équipes vont donc se retrouver en finale samedi et nul doute que les Calédoniennes vont chercher à bousculer les pronostics. Mais Callum Holmes a déjà prévenu : “Pas question de prendre les Calédoniennes à la légère car elles nous avaient posé des problèmes lors du premier match. Elles défendent bien, elles pressent beaucoup et il faudra que l’on rentre dans le match immédiatement et qu’on y mette du rythme.”



Si c’est le cas, les protégées de Léon Waitronyie vont devoir se montrer très solidaires. C’est aussi ce qui doit guider les Tahitiennes jeudi à Punaruu lors du match pour les 5e et 6e places contre Tonga pour terminer le tournoi sur une bonne note.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 1 Octobre 2025 à 18:20 | Lu 196 fois



