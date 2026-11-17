

Football – Un nul frustrant pour Tahiti face aux îles Cook

Tahiti, le 17 novembre 2026 - La sélection tahitienne de football a concédé un match nul (3-3) lundi soir au stade Louis-Ganivet de Faa’a face à la sélection des îles Cook que les Toa Aito avaient largement battue (4-0) trois jours plus tôt. Mais le score ne reflète pas la physionomie d’un match que les Tahitiens méritaient de gagner malgré leur infériorité numérique dès la 2e minute suite à l’expulsion de Ahei Obade.



Le football est ainsi fait : ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne. Cela s’est confirmé lundi soir au stade Louis-Ganivet. Vainqueurs sans discussion (4-0) le vendredi précédent, les Toa Aito avaient pour objectif de signer un deuxième succès face aux îles Cook et en proposant un football de qualité. Et cela a bien été le cas lundi soir en ce qui concerne le contenu du très bon match des Toa Aito.



Pourtant, cela n’avait pas démarré sous les meilleurs auspices, les Tahitiens se retrouvant à dix dès la 2e minute. L’arbitre salomonais Ben Aukwai, qui avait semblé sortir un carton jaune pour a priori un coup de coude de Ahei Obade dans le visage de Tacettin Kumsur, se ravisait et sortait le rouge au vu du visage saignant du Cookien. Cela pouvait changer la donne de la rencontre mais la suite du match a démontré que la sélection tahitienne allait fort bien assumer ce coup du sort.



Tahiti mené puis devant au tableau d’affichage



Passé un premier quart d’heure de jeu haché par les fautes, les Tahitiens, qui avaient mis quelques minutes à se réorganiser tactiquement, prenaient peu à peu le match à leur compte. Mais ce sont bien les Cookiens qui ouvraient le score (1-0) contre le cours du jeu à la 19e minute sur leur point fort, le jeu aérien. Eliakima Webb reprenait de la tête une longue transversale pour battre le jeune Titouan Courtois, titularisé dans les buts tahitiens lundi. Ça ne voulait décidément pas sourire pour Tahiti mais les Toa Aito faisaient preuve d’un solide mental et reprenaient le cours de leur domination.



Ils en ont été récompensés par un doublé de Tamatoa Tetauira qui profitait d’un long ballon de Roonui Tehau pour égaliser à la 25e minute (1-1) puis donner l’avantage (2-1) à Tahiti à la 41e minute en gagnant son face-à-face avec le portier cookien, Emmett Connoly. L’avantage de Tahiti était totalement justifié au repos.



Les îles Cook ont réagi à la reprise, les débats se rééquilibrant pendant un bon quart d’heure. Puis les Toa Aito réimposaient leur jeu et ne donnaient pas l’impression de faiblir physiquement malgré leur infériorité numérique. Mais ce sont les îles Cook qui revenaient au score (2-2) à la 67e minute quand Eliakima Webb s’engageait sur la gauche de la surface et battait Titouan Courtois d’une frappe croisée. Les Toa Aito ne doutaient pas et continuaient à mettre le pied sur le ballon et restaient sereins face au jeu très engagé et aux constantes contestations arbitrales de leurs adversaires. Teaonui Tehau, rentré à la mi-temps, redonnait logiquement l’avantage (3-2) à Tahiti à la 77e minute d’un superbe coup franc de l’entrée de la surface.

Une égalisation rageante



On pensait alors que les Toa Aito allaient s’imposer tant ils maîtrisaient leur sujet face à une équipe qui ne se montrait nullement dangereuse depuis son égalisation. Mais nouveau coup du sort pour les Tahitiens à la 87e minute lorsque, sur un coup franc favorable aux Cook aux 40 mètres en bord de touche, Maui Denny balançait dans la surface le ballon que personne ne touchait, Titouan Courtois étant surpris par son rebond fusant (3-3). Égalisation amère pour les Tahitiens qui ne méritaient pas ça, d’autant que le but était très chanceux pour les îles Cook.



Tahiti allait pousser en fin de match, mais sans parvenir à reprendre l’avantage. L’entraîneur Joël Frechet a apprécié à juste titre la prestation de ses joueurs, mais nullement le résultat : “C’est un résultat décevant car on a montré un beau football, mais c’est évident que de jouer à dix dès la 2e minute nous a pénalisés face à une équipe qui recherche constamment l’impact physique. Mais je suis très satisfait du comportement de mes joueurs qui sont restés calmes, qui n’ont jamais rien lâché et qui sont parvenus à passer devant au score malgré l’infériorité numérique. On prend ce 3e but évitable qui gâche un peu notre bonne prestation. Les jeunes ont été à la hauteur, les anciens ont bien tenu leur rôle et je pense que l’on a une bonne base de travail pour la suite et pour nourrir des ambitions pour les Jeux du Pacifique.”



Deux victoires, un nul et une défaite entre les matchs de Rarotonga et Faa’a, c’est un bilan qui aurait paru très moyen par le passé pour Tahiti face aux îles Cook dont le niveau était faible, mais les Cookiens ont désormais une sélection qui tient la route avec une dizaine de joueurs qui évoluent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et puis à part le deuxième match très quelconque de Tahiti à Rarotonga conclu par une défaite, les Toa Aito ont été très convaincants dans les trois autres.



Les Tahitiens vont continuer leur préparation pour les Jeux du Pacifique avec sans doute des rencontres internationales lors de la prochaine fenêtre internationale en mars 2027.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 17 Novembre 2026 à 14:19 | Lu 268 fois



