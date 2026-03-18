

Football - Tohiea caracole en tête du classement à Moorea

Moorea - le 7 avril 2026 - À l’issue de la huitième journée de la phase 2 du championnat de foot de Moorea, Tiare Hinano et Tapuhute, après leurs victoires respectives sur Tiare Anani (4-2) et Tahatiri (10-0), se hissent à la deuxième place. Tiare Tahiti, à la suite de son match reporté contre Mira, rétrograde à la troisième place. Tohiea continue, pour sa part, de caracoler en tête du classement.



Ce week-end s’est joué la huitième journée du championnat de Moorea. Pour le premier match, Temanava accueillait Tohiea samedi au stade de Maatea. Ce sont les rouges de Maatea qui se sont créé la première opportunité, avec une tête piquée de Bryan Toromona, reprenant un coup franc de Marirai Theophile, qui a heurté la barre transversale adverse (6e). Tohiea a ensuite pris le contrôle du jeu et a logiquement ouvert le score, à la 8e minute, lorsque Teriitemataua Paofai a repris victorieusement, d’une demi-volée, un centre de Turihono Tamanui, qui a terminé dans le but de Temanava (0-1). Herehaunui Ferrand a même doublé la mise pour les blancs à la 10e minute en reprenant du plat du pied un centre à ras de terre de Turihono Tamanui (0-2).



Sous pression, la formation de Maatea a tenté de réagir avec un coup franc de Vaiharuru Tapotofarerani, passé à quelques centimètres du poteau droit de Tohiea (14e). À la 16e minute, Bryan Toromona a profité d’une belle ouverture de Hirau Mihinoa pour partir seul vers le but adverse avant de perdre son duel face à Jonathan Torohia, le gardien de Tohiea. Les joueurs de Afareaitu ont ensuite progressivement développé leur jeu, lançant quelques offensives bien contenues par la défense de Temanava, avec notamment quelques interventions défensives déterminantes de Timi Uaua, le libero des rouges. Nick Tauotaha, le milieu de terrain de Tohiea, a notamment réalisé une série de dribbles dans la surface de réparation adverse avant de décocher une frappe placée, repoussée par un plongeon de Vehiatua Hanere, le gardien de Temanava (27e). Timi Uaua a finalement réduit le score pour l’équipe de Maatea en convertissant un penalty juste avant la pause (1-2).



Tohiea hausse le rythme



À la deuxième période, Tohiea a encore dominé son adversaire dans le jeu et s’est lancé à l’assaut du but adverse, obligeant la défense de Temanava à gérer quelques situations chaudes devant son but. Ruben Wajoka a notamment profité d’une balle mal repoussée par Vehiatua Hanere pour la récupérer et décocher un tir, repoussé par le gardien des rouges grâce à un arrêt réflexe (58e).



À la réception d’une longue transversale sur son flanc gauche, Ruben Wajoka a de nouveau tenté sa chance en se présentant seul face à Vehiatua Hanere, avant de voir son lob repoussé sur la ligne de but par la défense de Temanava (76e). L’entrée en jeu de ses remplaçants a permis à la formation de Maatea de rivaliser avec Tohiea dans le jeu et autait même pu égaliser à la 78e minute.



C’est à ce moment-là que Bryan Toromona, bien placé devant le but des blancs, a repris une passe en retrait de Tinorua Toromona, mais a raté l’immanquable en frappant au-dessus de la barre transversale. Se sentant certainement en danger, les joueurs de Tohiea ont haussé le rythme et ont de nouveau trouvé la faille à la 85e minute grâce à une frappe lointaine de Bryan Meindu (1-3). Diela Raoul a définitivement assuré la victoire des blancs en marquant le quatrième but pour son équipe à la 88e minute (1-4).



Dans les autres rencontres du week-end, Tapuhute a largement battu Tahatiri samedi à Afareaitu sur le score de 10-0. Tiare Hinano a, pour sa part, remporté le derby de Paopao en battant Tiare Anani 4-2 dimanche au stade de Maharepa. Enfin, le match entre Mira et Tiare Tahiti, prévu dimanche à Pihaena, a été reporté à une date ultérieure.



À l’issue de cette journée, Tapuhute et Tiare Hinano profitent de leurs victoires pour dépasser Tiare Tahiti et s’emparer de la deuxième place, avec 18 points chacun. La formation de Maharepa rétrograde à la troisième place, avec tout de même deux matchs en retard. Le leader Tohiea continue, pour sa part, de caracoler en tête du classement.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 7 Avril 2026 à 17:04 | Lu 425 fois



