

Football - Tiare Tahiti prend provisoirement la tête du classement à Moorea

Moorea, le 29 septembre 2026 - Lors de la troisième journée du championnat de Moorea, Tiare Tahiti, Tiare Anani et Tiare Hinano ont respectivement battu Temanava (2-0), Tahatiri (4-0) et Tapuhute (3-2). La rencontre entre Tohiea et Mira a été reportée à une date ultérieure. Tiare Tahiti prend seul la tête du classement, devant Tapuhute, deuxième, et Tohiea, troisième.



Ce week-end s'est jouée la troisième journée de la phase 1 du championnat de Moorea. Dimanche, Tapuhute était opposé à Tiare Hinano au stade de Afareaitu. La rencontre a débuté sur un rythme assez lent, avec deux formations qui se sont neutralisées pendant plusieurs minutes. Sans réellement dominer son adversaire, c'est Tiare Hinano, qui s'est montrée la plus menaçante, avec notamment une tête piquée de Tuteramana Teihotua, qui reprenait un corner de Toahiti Germain (16e), et une frappe lointaine de ce dernier, bien captée par Francky Hauariki, le gardien de Tapuhute (17e). La formation de Haapiti a dû attendre la 21e minute pour se créer une grosse occasion, lorsque Leen Teriitehau a repris du plat du pied un coup franc de Tevaihau Tehuritaua, mais a raté de peu le cadre.



Après que le match s'est enfin débridé à partir de la demi-heure de jeu, Gaiz Aroquiame a ouvert le score pour les mauves de Pihaena à la 37e minute, en reprenant du plat du pied un centre à ras de terre de Toahiti Germain (1-0). David Berquet a tenté d'égaliser en fin de première période mais, bien servi par Teraiefa Hururau, il a trop écrasé sa frappe. Les deux formations sont finalement rentrées aux vestiaires sur ce mince avantage en faveur de Tiare Hinano (1-0).



La deuxième période a débuté immédiatement par une nouvelle occasion de but pour les mauves. À la conclusion d'une belle combinaison, Toahiti Germain s'est retrouvé en bonne position, avant de voir son tir effleurer le poteau droit de Tapuhute (46e). Alors qu'elle était sur une bonne dynamique, la formation de Pihaena a concédé un penalty à la 55e minute, lorsque Myran Manuaiterai, l'attaquant des bleus, s'est fait faucher dans la surface de réparation.



Teraiefa Hururau en a profité pour égaliser pour Tapuhute (1-1). L'équipe de Haapiti est ensuite montée en puissance et a pris l'avantage à l'heure de jeu, grâce à un but signé Myran Manuaiterai (2-1). Les supporters ont, par la suite assisté, à une dernière demi-heure pleine de suspense, durant laquelle les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Tout juste entré en jeu, Uramea Teihotaata a égalisé pour Tiare Hinano à la 69e minute, en reprenant instantanément du pied gauche une passe en retrait de Régis Wholer (2-2). Les mauves ont même pris l'avantage à la 85e minute grâce à une nouvelle réalisation d'Uramea Teihotaata, auteur d'une frappe en pivot qui a fait mouche (2-3).



Tapuhute a tout tenté pour revenir au score dans les dernières minutes, mais la tête de Teraiefa Hururau n'a pas inquiété Toana Tehou, le gardien de Tiare Hinano, tandis que la frappe lointaine de Heiarii Maperi est passée tout près du but adverse (90e).



Dans les arrêts de jeu, Leen Teriitehau a eu l'occasion d'égaliser en reprenant du plat du pied un corner de Tevaihau Tehuritaua, mais il a raté de peu le cadre. Tiare Hinano l'a finalement emporté sur le score de 3-2.



Dans les autres rencontres, Tiare Tahiti a battu Temanava samedi à Maatea sur le score de 2-0, tandis que Tiare Anani s'est défaite de Tahatiri (4-0) le même jour à Maharepa. Le match entre Tohiea et Mira, prévu dimanche à Maatea, a été reporté à une date ultérieure.



À l'issue de cette journée, Tiare Tahiti, après sa victoire, profite de la défaite de Tapuhute et du report du match de Tohiea pour prendre seul la tête du classement. Les formations de Maharepa et de Afareaitu pointent respectivement à la deuxième et à la troisième place.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 29 Septembre 2026 à 15:03 | Lu 479 fois



