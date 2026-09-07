

Football - Tahiti remporte son premier duel face aux Îles Cook

Tahiti, le 27 septembre 2026 - Les Toa Aito se sont imposés face aux Îles Cook, samedi soir, sur la pelouse de Rarotonga (1-3). Un premier succès encourageant pour le nouveau sélectionneur de la sélection tahitienne Joël Fréchet. Une revanche entre les deux équipes est prévue mercredi prochain.



La nouvelle ère tahitienne débute par une victoire. Plus d'un an après leur dernière rencontre internationale où ils s’étaient inclinés en demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à la Nouvelle-Calédonie, les Toa Aito ont retrouvé les terrains.



Les Polynésiens se sont rendus, samedi, aux Îles Cook afin de disputer leur premier match de l’année. Zinédine Zidane n’était pas le seul coach à faire son baptême du feu sur le banc d’une sélection nationale, cette semaine, car il s'agissait également des grands débuts de Joël Fréchet qui a succédé à Samuel Garcia désormais entraîneur de Tahiti United.





Une entame en boulet de canon Il n’a pas fallu longtemps pour observer la nouvelle patte de l’ancien entraîneur lyonnais à l'œuvre. Au bout de seulement huit minutes de jeu, Tahiti à mis rude épreuve la pauvre défense des Îles Cook en inscrivant deux buts coup sur coup grâce à Maitera Tanerii. L’attaquant de Central Sport s’est comporté en renard des surfaces pour signer un doublé (6e et 8e).



Au retour des vestiaires, le milieu de terrain de l’AS Tefana, Honoura Maraetefau, a enfoncé le clou à la suite d’un bon pressing collectif des Toa Aito (62e). Les Iles Cooks ont tout de même sauvé l’honneur, devant leur public, en fin de match grâce à un coup de pied arrêté indirect conclu par Kerim Kumsuz (84e).



Une nouvelle opposition entre les deux équipes est prévue, dès ce mercredi 30 septembre (16 heures), toujours sur la pelouse de Rarotonga. L’occasion à nouveau pour les Toa Aito de se tester en vue des Jeux du Pacifique 2027.



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 27 Septembre 2026 à 08:00 | Lu 116 fois



